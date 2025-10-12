ジョン・ラームは28位に後退 英国の27歳が今季3勝目王手
＜スペインオープン 3日目◇11日◇クラブ・デ・カンポ・ビラ・デ・マドリード（スペイン）◇7154ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。27歳のマルコ・ペンジ（イングランド）がトータル16アンダー・単独首位をキープし、今季3勝目に王手をかけた。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
トータル12アンダー・2位にジョエル・ガーバック（スイス）。トータル11アンダー・3位タイにはパトリック・リード（米国）とダニエル・ブラウン（イングランド）が続いた。地元大会4勝目を狙うジョン・ラーム（スペイン）は「71」でスコアを伸ばせず、トータル4アンダー・28位タイに後退した。優勝者には来年のメジャー初戦「マスターズ」の出場権が与えられ、上位者には「全英オープン」の出場資格が付与される。
