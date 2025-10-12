「ナ・リーグ・地区シリーズ、ブルワーズ−カブス」（１１日、ミルウォーキー）

カブスの鈴木誠也外野手が１点を追う六回の第３打席で痛烈な打球を放つも左飛に倒れた。

この回、剛腕新人のミジオロウスキーからアシュビーにブルワーズはスイッチ。すると先頭のブッシュが中前打で出塁し、続くホーナーは死球を受けて一、二塁と好機を拡大した。タッカーは空振り三振に倒れてしまうと、ブルワーズはパトリックを投入してきた。

右腕との対戦で初球を冷静に見極めた鈴木。２球目の外角低めにも手を出さなかった。３球目は見送ってカウント２−１。４球目の高めフォーシームは空振りし追い込まれた。

５球目、甘いスライダーを捉え打球は左中間へ。だが外野はバックしており、ウォーニングゾーンで左翼手がキャッチ。ＮＨＫＢＳで解説を務めた井口資仁氏も「いい当たりだったんですけどね」と評した。走者を進められず２死と状況が変わり、ハップは見逃し三振。まさかの無得点に終わった。

第１打席では剛腕新人・ミジオロウスキーの１０１マイルを完璧に捉え、右中間の自軍ブルペンにたたき込んだ。