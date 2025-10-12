¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡Ö±ÉÍÜºÞ¤ÏÀçÆ¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Á¡¡°ßáñ¤«¤é¤Î±ÉÍÜºÞ¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¡× ¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ßáñ¤«¤é¤Î±ÉÍÜºÞ¤ÏÀçÆ¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖºòÆü¡¢ºÇ¸å¤Î±ÉÍÜºÞ¥é¥³¡¼¥ë¤ò°ßáñ¤«¤é²Ã°µ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÁ÷¤ê¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤¤è¤¤¤èº£Æü¤«¤é¡¢Ä«ÃëÈÕ¤Î£±Æü£³²ó±ÉÍÜºÞ¥¤¥Î¥½¥ê¥Ã¥É¤À¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥é¥³¡¼¥ë¤Ï11·î¤ÇÀ½Â¤¤¬½ª¤ï¤ë¤È¸À¤¦»ö¤Ç°ßáñ¤«¤éÈ¾¸Ç·Á¤Î±ÉÍÜºÞ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥¤¥Î¥½¥ê¥Ã¥É¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈæ³ÓÅª¤Ë¾®»ù¤Î¤Û¤¦¤¬¾è¤ê´¹¤¨¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Î¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤Æ»ä¤â¾è¤ê´¹¤¨¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡Ä¤Ç¤â¡¢È¾¸Ç·Á¤Î±ÉÍÜºÞ¤òº£¸å¤â»È¤¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¯¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÂç¤¤ÊÌäÂê¤â¤Ê¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¾¯¤·¿µ½Å¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡¡Ä«¤À¤±¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢Ä«Ãë¤Ë¤·¤ÆÂÎ¤ò´·¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥³¡¼¥ë¤òÁ´Éô»È¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¿ô¤òµÕ»»¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢ÂÃ±Õ¤¬¾¯¤·Áý¤¨¤¿¤³¤ÈÊØ¤¬¾¯¤·½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤³¤ÈÌ£¤È¹á¤ê¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ä¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤¹¡¡Ä«ÃëÈÕ¤È¥¤¥Î¥½¥ê¥Ã¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©Åö»ö¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥é¥³¡¼¥ë¤è¡Á¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡¡¥¤¥Î¥½¥ê¥Ã¥É¤è¡Á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡Á¡¡±ÉÍÜºÞ¤ÏÀçÆ¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Á¡¡°ßáñ¤«¤é¤Î±ÉÍÜºÞ¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
