¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¸øÏ¢Î©¤¬²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ÷¹ñ»²ÇÒ¡¢²áÅÙ¤Ê³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ùÂ¼»á¤Ï¡ÖÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¡Ø¤É¤Ê¤¿¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ËËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ï¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£¡Ö¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤Î¤âÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢»²µÄ±¡ÁªµóÂçÇÔ¤·¤¿»þ¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»þ¤Ëº£²ó¤ÏÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤À¤È¡£ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤ì¤ä¤é¤Ê¤¤¤È²æ¡¹Î¥Ã¦¤·¤Þ¤¹¤è¤ÈÀÐÇË¤µ¤ó¤Î»þ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î»×¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸øÌÀÅÞ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÎò»ËÇ§¼±¤ä¸ÀÆ°¡¢ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¿ä»¡¡£¡ÖÁíºÛ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¿ôÆü¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì°û¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤À¤±¶¯¹Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£