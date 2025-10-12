¥³¥ó¥Ó¥Ë3¼Ò¡Ö±ö¾Æ¤¤½¤Ð¡×¿©¤ÙÈæ¤Ù¡ª¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡¦¥»¥Ö¥ó¡¢Ì£¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤¹¤Ù¤Æ°ã¤¦·ë²Ì¤Ë¶Ã¤...¡£
¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê3¼Ò¡Ê¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¦¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãë¿©¤äÍ¼¿©¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌÍ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î±ö¾Æ¤¤½¤Ð¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤É¤ì¤â¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì£¤ï¤¤¤ä¶ñºà¤Ê¤É¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
À½Â¤¼Ô¤Ï3¼Ò¤È¤â¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é
É®¼Ô¤Ï´ØÅì·÷Æâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç±ö¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À½Â¤¼Ô¤Ï3¼Ò¤È¤â¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¡£¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÆüËÜ¥Ç¥ê¥«¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¥¸¥ç¥¤¥¢¥¹¡¦¥Õ¡¼¥º¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÉðÂ¢Ìî¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬ºÇ¤â½ÅÎÌ¤¢¤ê
ÍÆ´ï¤´¤È½ÅÎÌ¤ò·×Â¬¡£ºÇ¤â½ÅÎÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç442g¡¢¼¡¤¤¤Ç¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó432g¡¢¥í¡¼¥½¥ó419g¤Ç¤¹¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÂçÀ¹±ö¾Æ¤½¤Ð¡×538±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼Â¿©¥ì¥Ý
ÂçÀ¹¤ÎÌÍ¤ò»Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¤ä¤ß¤Ä¤±ö¤À¤ì¤ÇßÖ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ»Í¹ñ¡¦²ÆìÃÏ°è¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ¡£
1ÊñÁõÅö¤¿¤ê645kcal¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á20.4g¡¦»é¼Á16.4g¡¦Ãº¿å²½Êª107.6g¡¦¿©±öÁêÅöÎÌ6.34g¤Ç¤¹¡£
¶ñºà¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤ä¤·¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦¾ÆÆÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ª¤µ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÍ¤Ï¤ä¤ä¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±öµ¤¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤Ò¤«¤¨¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥¤¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªº×¤ê¤Î²°Âæ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê½îÌ±Åª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£
¤Û¤É¤è¤¯»é¿È¤Î¤¢¤ë¾ÆÆÚ¤Ï´Å¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¡£±ö¾Æ¤¤½¤Ð¤È¤â¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö±ö¤À¤ì¤Î»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¤ÆÎÉ¤¤¡×¤ä¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÖÂçÀ¹ ÆÚÆù¤È¤Í¤®¤Î±ö¾Æ¤½¤Ð¡×598±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼Â¿©¥ì¥Ý
±ö¥À¥ì¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢µí»é¤Ê¤É¤ÇßÖ¤á¤¿¾Æ¤¤½¤Ð¤Ë¡¢ÆÚÆù¡¢ÀÄ¤Í¤®¡¢Çò¤Í¤®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÀ¹¤ê¤Î±ö¾Æ¤¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£µÜºê¸©¤È¼¯»ùÅç¸©¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
1ÊñÁõÅö¤¿¤ê688kcal¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á19.8g¡¦»é¼Á18.1g¡¦Ãº¿å²½Êª114.2g¡¦¿©±öÁêÅöÎÌ8.0g¤Ç¤¹¡£
ÆÚÆù¡¢ÀÄ¤Í¤®¡¢Çò¤Í¤®¤¬¶ñºà¤Ç¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤È¤´¤ÞÌý¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÍ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±öµ¤¤È¤È¤â¤Ë¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ä¤´¤ÞÌý¤Î¼çÄ¥¤â¡£±ö¾Æ¤¤½¤Ð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆÚÆù¤Ë¾¯¤·¶ì¤ß¤Î¤¢¤ë¤Í¤®¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌÍ¤¬¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¤ä¡Ö¤Í¤®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤Í¤®¤¿¤Ã¤×¤ê±ö¾Æ¤½¤Ð¡×537±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼Â¿©¥ì¥Ý
ÇòÈ±¤Í¤®¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹ÉÕ¤±¤¿±ö¾Æ¤¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£ÇòÈ±¤Í¤®¤Î¿©´¶¡¢±ö¥À¥ì¤Î»Ý¤ß¡¢¹áÌ£Ìý¤È¤´¤ÞÌý¤ÇÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
1ÊñÁõÅö¤¿¤ê833kcal¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á25.2g¡¦»é¼Á34.7g¡¦Ãº¿å²½Êª109.2g¡¦¿©±öÁêÅöÎÌ5.8g¤Ç¤¹¡£
¶ñºà¤ÏÇòÈ±¤Í¤®¤ÈÆÚÆù¡£ÇòÈ±¤Í¤®¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤«¡¢ÇòÈ±¤Í¤®¤Î²¼¤Ë¤Ï¥·¡¼¥È¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ö¥À¥ì¤Î»Ý¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹áÌ£Ìý¤È¤´¤ÞÌý¡¢¤½¤·¤Æ·Ü¥¬¥é¤Ê¤É¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯Ãæ²Ú·Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤¹¤ë±ö¾Æ¤¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£ÌÍ¤Ï¸Ç¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÈ±¤Í¤®¤Ï¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¶ì¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¼Â¿©¤·¤¿3ÉÊ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¤Í¤®¤Î¶ì¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ÎÊÕ¤Ï¹¥¤ß¤¬¤ï¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Í¤®¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ä¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¤Í¤®¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±ö¾Æ¤¤½¤Ð¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÂçÀ¹±ö¾Æ¤½¤Ð¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¥³¥ó¥Ó¥Ë3¼Ò¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¤¤ÎÊý¸þÀ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÄÀ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÖÂçÀ¹ ÆÚÆù¤È¤Í¤®¤Î±ö¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢±ö¥À¥ì¤Ë¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤È¤´¤ÞÌý¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£°ìÊý¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤Í¤®¤¿¤Ã¤×¤ê±ö¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤ÎÇòÈ±¤Í¤®¤¬¼çÌò¤Ç¡¢¤Í¤®¤Î¶ì¤ß¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£¤Í¤®¹¥¤¤ÎÊý¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÂçÀ¹±ö¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¤ªº×¤ê¤Î²°Âæ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±ö¾Æ¤¤½¤Ð¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¶á¤¯¡¢ÁÇËÑ¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î±ö¾Æ¤½¤Ð¡£µ¤Ê¬¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
É®¼Ô¡§¥°¥ë¥á¥é¥¤¥¿¡¼ Áê¾ì °ì²Ö
°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÇ¯´Ö100¿©°Ê¾å¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ë¡¢°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥Þ¥Ë¥¢¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äÏÃÂê¤Î¥°¥ë¥á¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£