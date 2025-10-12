¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤ÎºÊ¡¦´Ý¹â°¦¼Â¡¢6ºÐÄ¹½÷¡õ4ºÐ¼¡½÷¡õ1ºÐÄ¹ÃË¤È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö³Á¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯Áª¼ê¡Ê35¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¡Ê35¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡Ê6¡Ë¡¢¼¡½÷¡Ê4¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê1¡Ë¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×6ºÐÄ¹½÷¡õ4ºÐ¼¡½÷¡õ1ºÐÄ¹ÃË¤È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿´Ý¹â°¦¼Â
¡¡´Ý¹â¤Ï¡ÖMy everything #iloveyou¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´Ý¹â¤ò°Ï¤ß¡¢¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬³Á¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö±£¤·¤Æ¤Æ¤â¤ï¤«¤ëÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¸«¤Æ»ä¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ý¹â¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î³ÁÃ«¤È·ëº§¡£18Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢21Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¼¡½÷¡¢24Ç¯8·î¤ËÂè3»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
