²£¹ËË¾ºÎ¶¤é¥í¥ó¥É¥ó¤Ø½ÐÈ¯¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬ÂçÁêËÐ¡×¤ÈÊúÉé
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ê15¡Á19Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¡¢¾®·ë¹â°Â¤é°ì¹Ô¤¬12Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡Ö²£¹Ë¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤¬½Å¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬ÂçÁêËÐ¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï1991Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Ç¡¢³°¹ñ¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë³¤³°¸ø±é¤Ï2005Ç¯¤ÎÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤ÎË¾ºÎ¶¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¸«¤¿¤¤¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤êÈäÏª¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ï²£¹Ë¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢´ØÏÆ¤È¾®·ë¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡£