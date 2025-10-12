M!LK、「イイじゃん」で流行語狙う 報道陣に「みなさん次第かもしれません（笑）」
M!LKの佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人が12日、都内で行われた『M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK〜パリじゃん〜』発売記念イベント囲み取材に登場した。
【写真】10周年フォトブックを披露するM!LK ソロショットも
今年3月にリリースした「イイじゃん」がSNSで大バズりして話題となったが、いまだに反響が大きいといい、山中は「みなさん“イイじゃん”と言ってくださいますし、街でも声をかけてくださることも多くなりました。外でロケとかをしていても、M!LKだと言ってくれることが多くなって。そういうことにちょっと夢があったので、恥ずかしいですけど、すごくうれしいですね」と喜びを語る。
記者から「流行語大賞」の時期が近付いてきたことに触れると佐野は「出してしまいましたねその話題を（笑）。みなさん次第かもしれません（笑）」と報道陣に呼びかけ、「取れたらうれしいです」と期待を語った。そのうえで吉田は「僕らの流行語はもちろん“イイじゃん”」とアピールしていた。
5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」が、昨年11月に結成10周年を迎えたことを記念した今作では、本人たちたっての希望で、フランスでの撮影を敢行。パリを中心にフランスでオール撮り下ろした。5人が今までに見せたことのないビジュのよさを堪能できる一冊となっている。
【写真】10周年フォトブックを披露するM!LK ソロショットも
今年3月にリリースした「イイじゃん」がSNSで大バズりして話題となったが、いまだに反響が大きいといい、山中は「みなさん“イイじゃん”と言ってくださいますし、街でも声をかけてくださることも多くなりました。外でロケとかをしていても、M!LKだと言ってくれることが多くなって。そういうことにちょっと夢があったので、恥ずかしいですけど、すごくうれしいですね」と喜びを語る。
5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」が、昨年11月に結成10周年を迎えたことを記念した今作では、本人たちたっての希望で、フランスでの撮影を敢行。パリを中心にフランスでオール撮り下ろした。5人が今までに見せたことのないビジュのよさを堪能できる一冊となっている。