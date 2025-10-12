¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡Öº£¤ÏÀî¤Î»ú¤Ç£³¿ÍÊÂ¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤ë¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ»×µÄ¤Ç¡¡¤¢¤¿¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡× ¡Ö»º¸å¤¢¤ì¤³¤ì¡×¤ò³¨Æüµ¤Ç¸ø³«
ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
»º¸å¤Î¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³¨Æüµ¡×¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤µ¤¯ÆýÃæ¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¤·¼ê¤ò»È¤¨¤ë¤«¤é³¨Æüµ¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢³¨Æüµ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿³¨Æüµ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»º¸å¤¢¤ì¤³¤ì¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¡ú£³¿Í¡¡Àî¤Î»ú¤Ç¡¡¿²¤¿¤³¤È!!!¡×¡Ö¡ú°ì½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¡¡¤ª¤Ê¤«¤ÎÃæ¤Ëµï¤¿¤Î¤Ë¤Í¡¡º£¤ÏÀî¤Î»ú¤Ç£³¿ÍÊÂ¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤ë¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ»×µÄ¤Ç¡¡¤¢¤¿¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤È¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Ä¤ÄÁÐ»Ò¤È²á¤´¤»¤ë»º¸å¥±¥¢¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¡¢½ÐÀ¸ÆÏ½ñ¤¯¤Î¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¡²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤«¤³¤Î±§Ãè¤Ë¡¡À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È¡¡ÉÔ»×µÄÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤Ã¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
