義母の迷惑行為に悩まされていても、気を使って本音を言えない人が多いと思います。そんなときは旦那さんに相談に乗ってもらいたいものですが、無神経な人だと余計にイラッとしてしまうだけですよね。今回は、義母の相談をしたのに夫の言葉でさらにストレスが溜まった話をご紹介いたします。

暇人扱い

「義母は近所に住んでいるのですが、なんの連絡もなしに勝手に押しかけてくるんです。友達とバス旅行に行くときは、うちのほうが交通の便がいいという理由で泊まることもあって……。お酒も好きな人だから、酔っ払った状態でうちに来ることもあるんです。

そんな義母にストレスを感じていたので、夫に相談したら『どうせお前ヒマだろ？』『別に一日いるわけじゃないんだから』『たまに羽目を外すくらい大目に見てやってよ』と言われました。この言葉を聞いた瞬間、この家に嫁いだことを後悔しましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 自由奔放な義母に振り回されることに悩んでいるのに、旦那さんが寄り添ってくれないのはつらいですよね。親子共々、自分のことしか考えられない人たちなのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。