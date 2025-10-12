Ž¢GT-R¤Î¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¶¡¼Ž£¤ËÊ¹¤¤¤¿¼¡´ü·¿¤Î¼Â¸½ÅÙ
¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¶¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦GT-R¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬ÅÄÂ¼¹¨»Ö»á¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
【写真】今なお古く見えない究極のGTカー「R35 GT-R」
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¡ÖGT-R¡×¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬2025Ç¯8·î¡£¡ÖR35¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿GT-R¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×
¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¿·¼¡¸µ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Æü»º¤Ë¤è¤ëGT-R¤ÎÀâÌÀ¤À¡£
À¸»º½ªÎ»¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤äÁû²»µ¬À©¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Îµ¬À©¤ò¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
【写真】R35 GT-Rと歴代スカイラインGT-Rを見る
¡ÖºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ï¤¤¤¦¤±¤ì¤É
Á°¿È¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡×¤«¤éÉ³²ò¤¯¤È¡¢1969Ç¯¤Î½éÂå¡ÊPGC10/KPGC10·¿¡Ë¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿1989Ç¯¤Î3ÂåÌÜ¡ÊBNR32·¿¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢GT-R¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î6ÂåÌÜ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖGT-R¤Ï¿Ê²½¤·¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ï¡¢¸½¹ÔGT-R¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹Æâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µCEO¤Î¸À¡£
¤½¤ì¤Ï¤É¤ì¤À¤±¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
Åö½é¤Ï¿åÌîÏÂÉÒ»á¡Ê¸½¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥«¡¼¥º¹çÆ±²ñ¼ÒÂåÉ½¡Ë¤¬³«È¯¤òÅý³ç¤·¤¿GT-R¡£´ë²è¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢2013Ç¯¤«¤éR35¤Î´ë²èÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¶¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦GT-R¡×¤Ê¤É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬ÅÄÂ¼¹¨»Ö»á¤À¡£
ÅÄÂ¼»á¤Ï1990Ç¯Âå¤Ë¡Ö¥Þ¥¥·¥Þ¡×¤ä¡Ö¥»¥Õ¥£¡¼¥í¡×¤Î´ë²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢¸½ºß¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅÄÂ¼»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖGT-R¤È¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡¢Æü»º¤Î2Âæ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄGT¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¸å¼Ô¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÏÈæ³ÓÅª¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£GT-R¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤¬Ê£»¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÄÂ¼»á¤Î¤¤¤¦GT-R¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
1969Ç¯¤Î½éÂå¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤Ï¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Î6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ç¥Á¥å¡¼¥ó¡Ê½ÐÎÏ¤ò²¼¤²¤ë¡Ë¤·¤ÆÅëºÜ¤·¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÁ°¸åÆÈÎ©·ü²ÍÊý¼°¤òºÎÍÑ¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¤³¤Î½éÂå¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤Ï¡¢¤¤¤Þ¾è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó³Ú¤·¤¤¡£·ÚÎÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥ë¥¯¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¤«¤Ä¤è¤¯²ó¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
KPGC10 ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
È¯ÇäÅö»þ¡¢¤â¤·¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÊÂçÂ´½éÇ¤µë¤¬Ìó6000±ß¤ÎÅö»þ¡¢150Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¤¤Þ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤¿¤È¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦1Âæ¤Ï¡¢1989Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿3ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖR32¡×¤À¡£
R32 ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê6µ¤Åû¤Î¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢¤½¤Î¥È¥ë¥¯¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯»È¤¦¤è¤¦¤ÊÁ´ÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊATTESA E-TS¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¤ß¤´¤È¤ÊÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
R32¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡ÖR33¡Ê1995Ç¯¡Ë¡×¡ÖR34¡Ê1999Ç¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¹âÀÇ½¥É¥é¥¤¥Ö¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¼ÖÂÎ¤Î¶õÎÏ¤Ê¤É¤Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¡£
R33 ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¤·¤«¤·¤½¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ß¤ÎÀÇ½¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢²÷Å¬¤ÊGT¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥Ä¥¢¥é¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦´ðËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤È¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤«¡©
¡ÖGT-R¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÈÅÄÂ¼»á¤Ï¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥À¥¯¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿¸½¹Ô¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡ÊRZ34·¿¡Ë¡×¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¡£
¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z RZ34¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤Î³Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âS30¤È¤è¤Ð¤ì¤ë1970Ç¯È¯É½¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤ê¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê2022Ç¯È¯Çä¤Î¡Ë¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÅÄÂ¼»á¤Ï¡¢°ìÊý¤ÇGT-R¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖZ¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤¬Èæ³ÓÅª¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ç¤â¡¢GT-R¤Ï¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¡È¤³¤ì¤¬GT-R¤À¡É¤ÈÄêµÁ¤Ç¤¤Ê¤¤Éý¤Î¹¤µ¤È¤«±ü¹Ô¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ËºÝ¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¡¢¤±¤¿°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£¤Þ¤º¤½¤³¤«¤é¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¢Â®¤¤¡¢¤¤¤¤²»¡¢¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤«¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¹ØÇãÁØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£GT-R¤Ï¡¢¤½¤Î¿å½à¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
2007Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè18Ç¯´Ö¡¢À¸»º¤ÈÈÎÇä¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¿R35 GT-R¡£´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢Ç¯¼¡²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£
R35 GT-R 2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¡Ö¥â¥Ç¥ë¥¤¥ä¡¼¤´¤È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¿Ê²½¤¬GT-R¤ÎÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æü»º¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤ë¡£
¡Ö½ÐÎÏ¤äÁà°ÂÀ¡¢²÷Å¬À¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀÇ½¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç½ÐÎÏ¤ÏÈ¯Çä»þ¤Î353kW¡Ê480ps¡Ë¤«¤é¡¢2017Ç¯¥â¥Ç¥ë°Ê¹ß¤Ï419kW¡Ê570ps¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢NISMO¥â¥Ç¥ë¤ÎÀßÄê¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
GT-R NISMO¤ÈÅÄÂ¼»á¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¡Ö2014Ç¯¤Ë¤ÏNISMO¥â¥Ç¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¡¢GT3¥ì¡¼¥¹¥«¡¼»ÅÍÍ¤Î¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ä¹âÀºÅÙ¡¦½ÅÎÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÉôÉÊ¡Ê¥Ô¥¹¥È¥ó¥ê¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥í¥Ã¥É¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥·¥ã¥Õ¥È¡¢¥Õ¥é¥¤¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥×¡¼¥ê¡¼¡¢¥Ð¥ë¥Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢²óÅ¾¿ô¤Î¸þ¾å¤È¥¿¡¼¥Ü¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï441kW¡Ê600ps¡Ë¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ½ª·¿¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖPure edition¡Ê1444Ëü3000±ß¡Ë¡×¤«¤é¡ÖTrack edition engineered by NISMO T-spec¡Ê2289Ëü1000±ß¡Ë¡×¤Þ¤Ç6¤Ä¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¹âÀÇ½¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤Û¤É¤³¤·¤¿GT-R NISMO¤¬¡¢3008Ëü5000±ß¤«¤é¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤Âæ¿ô
¤¤¤º¤ì¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤â¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¹âÀÇ½¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¤´¤¯¾¯¿ô¤·¤«ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
»ä¤ÏËèÇ¯¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¾è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤À¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
R35 GT-RºÇ½ªÀ¸»º¼Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¼°¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¤Ê¤Ë¤·¤í18Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï¡¢¤ï¤º¤«4Ëü8000Âæ¡£2024Ç¯Ã±Ç¯¤òÎã¤Ë¤È¤ë¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç1489Âæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¤Î¤ß¡£¤¦¤ÁÆüËÜ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ø¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤Ï¡¢1157Âæ¡£
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬Ç¯»º1Ëü5000Âæ¼å¤À¤«¤é¡¢GT-R¤Ï¤«¤Ê¤ê´õ¾¯¤À¡£Ï©¾å¤Ç¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´õ¾¯À¤â¸Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤°ì°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
È¯É½Åö½é¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¤°õ¾Ý¤òÁö¤ê¤«¤é¤â´¶¤¸¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀöÎý¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¥µ¥¤¥º¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Âç¤¤µ¤â´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤è¤¯¤Ç¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î´¶³Ð¤À¡£
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÊÑÂ®µ¡¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡£Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Âç¥Ñ¥ï¡¼¡¢Âç¥È¥ë¥¯¡£Æ±»þ¤Ë¾å¤Î²óÅ¾°è¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¥Ó¥å¥ó¤Ã¤È²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
³«È¯Åö½é¡Ê2000Ç¯Âå½éÆ¬¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÊÑÂ®µ¡¤¬ÅöÁ³¤Ç¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¤Î2¥Ú¥À¥ë¼°¤Ï¡Ö°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦²ûµ¿ÏÀ¤â¼ÒÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢600Nm¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥È¥ë¥¯¤ò¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¿¤¤¤Ø¤ó¤½¤¦¡£
°ì´Ó¤·¤Æ¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¤½¤ì¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä»²Àï¤âÁ°Äó¤À¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤À¤È¡¢°ìÈÌÅª¤ËÊÑÂ®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÏÊ¬¤¬°¤¤¡£
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢Áö¤ëÆ»¤äÅ·¸õ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÀÇ½¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤º¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×
¾åµ¤ÏÆü»º¤Ë¤è¤ëGT-R¤Î²òÀâ¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Î½ÐÍè±Ç¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¼¡À¤Âå¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2020Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄGT»Ô¾ì¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¡£Æ°ÎÏÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶ÀÇ½¡¢À¸»º¸úÎ¨¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤«¤é¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
ÅÄÂ¼»á¤Ï¡ÖGT-R¤ÏÆü»ºDNA¤ÎËÜ¼Á¤òÉ½¤¹¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¡Ö»ä¤â¡¢¼¡À¤Âå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢´ë²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤«¤é³«È¯¤Ë¤Ï6¡Á7Ç¯¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ËÄÂç¤Ê¥³¥¹¥È¤¬Í×µá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ë¤½¤ÎÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
²¾¤ËR36¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖEV¤äPHEV¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥å¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ç¤Ê¤¤¤È¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¡Ê´êË¾¡Ë¤¬¤È¤Ó¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄÂ¼»á¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï1¿Í¤Çºî¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢GT-R¤Î´ë²è¤òÁ°Ç¤¤Î¿åÌîÏÂÉÒ»á¤«¤é°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¤¤Ø¤ó¤ÊÅØÎÏ¤Ç¤â¤Ã¤Æ³«È¯¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ùÀÓ¤ÏÂº·É¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡×
¸åÊý¤Ë°ã¤¦¥¯¥ë¥Þ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËGT-R¤Ïº®Î®À¸»º¥é¥¤¥ó¤Çºî¤é¤ì¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö³«È¯¤Ø¤Î¾ðÇ®¡×¤À¤ÈÅÄÂ¼»á¡£
¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡ÊÉôÉÊ¶¡µë²ñ¼Ò¡Ë¤µ¤ó¤È¹©¾ì¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¶Å¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ßÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Àß·×¤È¤È¤â¤Ë3¼Ô¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÅÄÂ¼»á¤¬Îã¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯ÄÉ²Ã¤ÎR34¡ÖV¥¹¥Ú¥Ã¥¯¶¡×¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ÃºÁÇ¼ù»é¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤À¡£Åö»þ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¶Å¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
R34 ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R Vspec II Nur¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ë
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤·¤ã¤¬¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°¡ÊGT-R¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¹¤Î¡Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¡¢ÎÏ¤ò¤¿¤á¤Æ´ë²è¤òÎý¤Ã¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤òÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë
ÅÄÂ¼»á¤¬¾ÍèÅª¤ÊGT-RÉü³è¤Ë¸þ¤±¡¢¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µCEO¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖR35 GT-R¤¬À¸»º¤ò½ªÎ»¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æü»º¤ÏGT-R¤ÎÌ¾¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
Æü»º¤ÏGT-R¤òÄü¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µCEO¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
【写真】伝説的GTカー「R35 GT-R」と「スカイラインGT-R」の軌跡
(小川 フミオ : モータージャーナリスト)