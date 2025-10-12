Photo:aica

料理中にレシピを確認しようとしてスマホが倒れたり、ベッドで動画を見ながら腕がしびれてスマホを落としたり、オンライン会議の途中で位置を調整するたびにカメラがブレる……などなど。

そんな、スマホを“持たなくていいのに持ってしまう”シーンを、マグネット式スマホホルダー「MagPosi」が一気に解決してくれるかもしれません。

強力マグネットで好きな場所にピタッと固定。360度回転で自分好みの角度に調整可能です。両手が空くから作業も視聴も快適で、日常のちょっとした瞬間を、もっと便利に、もっと楽しくしてくれます。

MagPosiって？強力マグネットでスマホをしっかり固定

Photo:aica

これまでもスマホホルダーを使っていましたが、固定してもすぐグラつくし、見やすい角度に微調整できなくてプチイライラしてしまうことも。料理中や運動のときは置き場がなくて諦めたり、持ち運ぶにはかさばるし、家・外・車用といちいち使い分けるのも面倒……。

そんな悩みをまるごと解消してくれたのが、このマグネット式ホルダー「MagPosi」。本体以外に、MagSafe非対応のスマホにも対応できるメタルリングと、金属製ではない場所にも対応できる四角いメタルステッカーが同梱されています。

Photo:aica

こちらがスマホに装着する側。強力マグネットで揺れにくく、ズレる心配ゼロ。

Photo:aica

反対面も、超強力な磁石が。机、壁、キャリーバッグと、設置場所も自由自在です。

スマホが吸い付く安定感と角度自在のラクさがやみつきになりました。「MagPosi」は間違いなく、スマホライフをさらに快適にアップデートしてくれるアイテムです。

早速使用。どこでもスマホが“即”取り付けられる！

Photo:aica

普通のシールやステッカーだとすぐ浮いてしまう、漆喰の壁にもちゃんと付くのかな？と思い、貼ってみました。

この四角いメタルステッカーを使用すれば心配無用。ざらっとした面にもピタッと密着し、しっかり固定できました。

Photo:aica

ほかにも木製の家具やプラスチック製品など、通常はマグネットが使えない面にも、ステッカーを貼るだけでしっかり設置が可能とのこと。この強力な粘着力はすごい。壁面を有効活用できそうです！

Photo:aica

漆喰の壁にピタッとスマホがはまりました！

Photo:aica

角度も自在に変えられます。自撮りにも便利そうですね。

日常も旅もこれ一台！折りたたみ式でどこでも使えるスマホスタンド「MagPosi」 5,584円 【先着200名/20%OFF】MagPosi 1点（全3色） 商品ページを見る

角度も高さも完全自在。棚にも付けられる！

Photo:aica

置くだけでも十分便利なスマホスタンド「MagPosi」。ですが、ちょっとした工夫でさらに使い方の幅が広がります。

キッチンでは、冷蔵庫に貼り付けてレシピ動画をチェック。手が汚れていてもスマホに触れずに済みます。

Photo:aica

角度調整も自在。三軸設計＆360度回転で、動画視聴もオンライン通話も、そのときの自分好みの角度で楽しめます。これが、思った以上に快適……！

Photo:aica

さらに、本体に内蔵されたクリップは、使いたいときだけワンタッチで引き出せるスマート設計。不要なときは自動でスッと収納されます。

Photo:aica

棒状フレームや棚板など、さっと取り付けることができ、設置の自由度がぐっと広がります。

コンパクトすぎる。持ち運びもらくらく

Photo:aica

そして「MagPosi」は、とにかくコンパクト！ そのサイズは、ほぼ名刺入れと同じくらいです。バッグの小さなポケットやジャケットの内ポケットにもスッと収まり、出先でも「かさばるな」と感じることは一度もありませんでした。

普段の外出でも、財布や名刺入れを持つ感覚で気軽に携帯でき、必要なときにサッと取り出して即セッティング。荷物を減らしたいミニマル派にもぴったりのサイズ感です。

Photo:aica

リング状のカラビナが付属しているから、バッグやリュックのストラップにワンタッチで装着も可能。ポケットやバッグにしまう必要がありません。使いたいときにすぐ手に取れ、電車内やアウトドアでも「どこにしまったっけ」と探す手間もなしです。

「MagPosi」があれば、スマホの置き場所や角度に悩む日々とはもうサヨナラ。揺れにくく、自由に角度を調整できる快適さは、一度使うと手放せなくなるレベルです。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

Photo: aica

Source:CoSTORY