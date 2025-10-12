¡ÖÀþÏ©Æâ¤Ç¥·¥«¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°Êª¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¡×²óÁ÷Îó¼Ö¤¬¥·¥«¤ÈÀÜ¿¨¡¡JRÀÖÊæÀþ¡¡ÇÅ½£ÀÖÊæ～ÆüÀ¸´Ö¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¢ª¸½ºß¤Ï±¿Å¾ºÆ³«¡¡Ìó600¿Í¤Ë±Æ¶Á¡Ú²¬»³¡Û
¤±¤µ¡Ê12Æü¡Ë¸áÁ°5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³¸©È÷Á°»ÔÆüÀ¸Ä®´¨²Ï¤ÎJRÀÖÊæÀþ¡¦ÆüÀ¸～´¨²Ï´Ö¤Ç¡¢ÆüÀ¸È¯¡Ê5:41¡ËÇÅ½£ÀÖÊæ¹Ô¤¡Ê5:54Ãå¡Ë¤Î¾å¤ê²óÁ÷Îó¼Ö¡Ê6Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤Î±¿Å¾»Î¤«¤é¡ÖÀþÏ©Æâ¤Ç¥·¥«¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°Êª¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¹Ô¤²á¤®¤ÆÄä¼Ö¤·¤¿¡×¤È»ØÎá½ê¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾»Î¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥·¥«¤¬ÀþÏ©Æâ¤Ë¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢JRÀÖÊæÀþ¤ÏÇÅ½£ÀÖÊæ～ÆüÀ¸´Ö¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é¾å¤ê¡¦²¼¤ê¤È¤â¤Ë±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥·¥«¤ÎÅ±µî¤¬´°Î»¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸áÁ°7»þ52Ê¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÀÖÊæÀþ¤ÏÇÅ½£ÀÖÊæ～ÆüÀ¸´Ö¡¢À¾Âç»û～²¬»³´Ö¤Ç6ËÜ¤ÎÎó¼Ö¤ò±¿µÙ¡¢¤Þ¤¿3ËÜ¤ÎÎó¼Ö¤ËºÇÂçÌó70Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¡¢Ìó600¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£