アメリカンウォッチを代表するブランドTIMEX（タイメックス）から、デジタル時計「SSQ」が復刻発売されます。

あえてのシンプル機能

Image: TIMEX

SSQは「Solid State Quartz」の略で、1975年に発売されたTIMEX初のLCD文字盤モデル。ぷっくりした厚みのあるラウンドシェイプを採用しており、初期のデジタル時計ならではの雰囲気です。70年代のデジタルクォーツはまだ高価だったのですが、SSQは85ドル（約1万3000円）という抜群のコストパフォーマンスで大きな話題になりました。

オリジナル発売当時の広告

Image: TIMEX

ケース厚は13mmと、いまどきのデジタル時計と比べるとかなり厚め。そのぽってりしたフォルムはレトロフューチャー感たっぷりです。ケース表面には放射線状のヘアライン、サイド面はポリッシュと仕上げを使い分けており、立体感を強調しています。ブレスレットのコマも美しい仕上がりです。

Image: TIMEX

Image: TIMEX

日付と時刻（時分・秒）のシンプルな表示ですが、これは1975年のオリジナルをあえて踏襲したもの。5気圧防水なので安心して使えます。

1970〜80年代のポストビンテージ時計が注目を集めつつありますが、そのなかでもこのSSQは良質なリイシューといえるでしょう。価格は2万8600円、発売は10月17日です。

Source: TIMEX