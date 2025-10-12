「1975年の未来」が帰ってきた。タイメックスのレトロデジタル時計
アメリカンウォッチを代表するブランドTIMEX（タイメックス）から、デジタル時計「SSQ」が復刻発売されます。
あえてのシンプル機能
SSQは「Solid State Quartz」の略で、1975年に発売されたTIMEX初のLCD文字盤モデル。ぷっくりした厚みのあるラウンドシェイプを採用しており、初期のデジタル時計ならではの雰囲気です。70年代のデジタルクォーツはまだ高価だったのですが、SSQは85ドル（約1万3000円）という抜群のコストパフォーマンスで大きな話題になりました。
ケース厚は13mmと、いまどきのデジタル時計と比べるとかなり厚め。そのぽってりしたフォルムはレトロフューチャー感たっぷりです。ケース表面には放射線状のヘアライン、サイド面はポリッシュと仕上げを使い分けており、立体感を強調しています。ブレスレットのコマも美しい仕上がりです。
日付と時刻（時分・秒）のシンプルな表示ですが、これは1975年のオリジナルをあえて踏襲したもの。5気圧防水なので安心して使えます。
1970〜80年代のポストビンテージ時計が注目を集めつつありますが、そのなかでもこのSSQは良質なリイシューといえるでしょう。価格は2万8600円、発売は10月17日です。
Source: TIMEX
TIMEX Q TW2W44800
21,800円
Amazonで見るPR