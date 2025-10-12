ÀÄÅÄÅµ»Ò¡Ê58¡Ë¡¢É×¡¦¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö2¿Í¤È¤â¤¤¤¤¾Ð´é¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÄÅÄÅµ»Ò¡Ê58¡Ë¤¬¡¢²Î¼ê¤ÇÉ×¤Î¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê67¡Ë¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÄÅÄÅµ»Ò¡õ¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2010Ç¯¤Ë¶ÌÃÖ¤È·ëº§¤·¤¿ÀÄÅÄ¡£Instagram¤Ë¤Ï¡¢¶ÌÃÖ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢É×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄÅÄÅµ»Ò¡¢¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤Û¤Û¤¨¤à¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡10·î7Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÄÅÄ¤Ï11Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤Û¤Û¤¨¤à¶ÌÃÖ¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤ÎÅµ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤Î¶ÌÃÖ¤µ¤ó¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¡¢¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë