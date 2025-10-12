¡Ö»ÙÇÛÅªÅêµå¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¤¤¤ì¤Ð¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£×£ÓÏ¢ÇÆ·ø¤¤¡ªÈÖµ¼Ô¤¬²ÄÇ½À¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¯Å¨¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ò£³¾¡£±ÇÔ¤Ç²¼¤·¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Î©Ìò¼Ô¤Ï£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡¢£²¥»¡¼¥Ö¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤À¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë³«ËëÁ°¤Ë¼é¸î¿ÀÉÔºß¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ï±À»¶Ì¸¾Ã¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÌµÁÐµß±ç¤òÌÜ·â¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤ÏÄã¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÏ¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡¡ÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤¬Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤òÄã¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¡×¤À¡£ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£²£·¤Ï¥ê¡¼¥°£±£±°Ì¤Ç¡¢£Ð£Ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£¶µåÃÄÃæ¡¢ºÇÄã¡£¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¤Î£±£°²ó¤òÉ®Æ¬¤Ë·×£²£¶²ó¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¼é¸î¿À¤ËÄêÃå¤·¤¿¤³¤È¤Ç£¹²ó¤ÎÉÔ°Â¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¡ØÍ¥¾¡¤¹¤ë¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢º£¤Ï¡Ø¥Î¡¼¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏ¢ÇÆ¤ËÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥í¥¦¥¤¬¡¢½ªÈ×¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡ÈÃì¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¡¼¥äµ¼Ô¤â¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Æ¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç°ìÈÖ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÈà¤é¤¬°ìÈÖ¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤È»×¤¦¡£º£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤«¤é£±¤ÄÁª¤Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÁª¤Ö¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ø¾¡¤Æ¤ë¡Ù¡×¤ÈÏ¢ÇÆÇÉ¤À¤Ã¤¿£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥½¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Á¥§¥óµ¼Ô¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢°ÊÁ°¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤è¤êº£¤ÎÊý¤¬¡ÊÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¡Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î¤È¤¤â¡Ø¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤è¤ê³Î¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥Ó¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÌµÍý¤À¤í¤¦¡×¤È¸·¤·¤¤¸«Î©¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Öº£¤Ê¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾¡¤Ä¤È»×¤¦¡£¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¡ËÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤Í¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢µîÇ¯¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÉý¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¤â¤Á¤í¤óº´¡¹ÌÚ¤À¡£¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¶Ã¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£ÎÉ¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÍè¤ë»þ¤Î¡È¤¹¤´¤¤Åê¼ê¡É¤È¤¤¤¦É¾È½¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ëÅêµåÆâÍÆ¡£Èà¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÁà¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËÂÇ¤Ä¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥À¡¼¥äµ¼Ô¤âº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÎÉ¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¤ò¤·¤Æ¤ë¡£Èà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤¬¤¿¤Ã¤¿£·»î¹ç¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¤¹¤´¤¯¿·¤·¤¤Ä©Àï¤À¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¿Ä¤Î¶¯¤µ¡Ù¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î»Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æº£¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥í¥¦¥¤ò¸«¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¶Ã¤¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢Ã¯¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥í¥¦¥¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¤«¤é¡££¹·î½é¤á¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤À¤«¤éÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿ÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î³ÐÀÃ¡££±£¹£¹£¸¡Á£²£°£°£°Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£×£ÓÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£