大相撲で３４年ぶりに開催されるロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）に向けて横綱豊昇龍（立浪）、春日野事業部長（元関脇栃乃和歌）ら６０人が東京・羽田空港から出発した。

海外公演は２０１３年のインドネシア・ジャカルタ以来。当時を玉鷲とともに経験している高安は「新鮮な感じです。ジャカルタの時より搭乗時間が長いので大変だと思いますけれど」と穏やかに語った。

ロンドンのイメージを「とても気品があるというか、素晴らしい街だと思いますね。楽しみたいですね。現地の人にも相撲の文化を知ってもらって喜んでいただきたい」と語った。１４時間のフライトは体への負担が大きそうだが「エコノミー症候群にならないように。立ったり座ったり、運動はしたい」と笑い飛ばした。

飛行機は横綱大関、日本相撲協会の理事はファーストクラスを利用する。幕内力士、立行司ら役職の高い行司と床山はビジネスクラス。付け人、他の日本相撲協会員はエコノミークラスとなっている。横綱大の里、八角理事長（元横綱北勝海）ら第１班の６０人は前日に出発し、ロンドンに到着している。