¥ª¥¹¥«¡¼½÷Í¥¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥¡¼¥È¥ó¤µ¤ó»àµî¡¡À¸³¶ÆÈ¿ÈàÎøÂ¿¤½÷á¤Î¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤Ê×Îò
¡¡¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó´ÆÆÄÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¡×¡Ê£±£¹£·£·Ç¯¡Ë¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤äµð¾¢ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÊÆ½÷Í¥¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥¡¼¥È¥ó¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¡££·£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ»ï¡Ö¥Ô¡¼¥×¥ë¡×¤¬£±£±Æü¤Ë¥¹¥¯¡¼¥×ÊóÆ»¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¸åÄÉ¤¤¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µð¾¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥ï¥¤¥Õ¡¦¥¯¥é¥Ö¡×¡Ö²Ö²Ç¤Î¥Ñ¥Ñ¡×¤Ê¤É¤Þ¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸¤¿¥¡¼¥È¥ó¤µ¤ó¡£°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÎÅª¤«¤Ä¾ðÇ®Åª¤Ê°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤ëÌ¾Í¥¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤ÏàÎøÂ¿¤½÷Í¥á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¥¢¥ì¥ó´ÆÆÄ¤Ï½Ð±é¾ïÏ¢¤Î¥ß¥¢¡¦¥Õ¥¡¥í¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤¬¥´¥·¥Ã¥×ÊóÆ»¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥®¡¼¡ª²¶¤âÃË¤À¡×¤äÁ°½Ð¤Î¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¡×¤Ê¤É½é´ü¤Ï¥¡¼¥È¥ó¤µ¤ó¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òºÌ¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â´Þ¤á¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡£¥¢¥ì¥ó´ÆÆÄ¤Ï¸å¤ËÌ¤À®Ç¯¤ÎÍÜ½÷¤Ø¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬É½ÌÌ²½¤·¡¢±Ç²è³¦¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬µÞÂ®¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸£²Ç¯¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥º¡×¤Ç¼ç±é¡¦´ÆÆÄ¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥í¥·¥¢³×Ì¿¤Ë¾ðÇ®¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¦ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ïà°Û¿§á¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¥¡¼¥È¥ó¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÎø¿Í¤ò±é¤¸¤¿¡£¥Ó¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤Î¡ÖÅ·¹ñ¤«¤éÍè¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Î¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤ä¡¢·ëº§¤·¤¿¥¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ë¥ó¥°¤éÂ¿¿ô¤Î½÷Í¥¤òÉâÌ¾¤òÎ®¤¹à¶¦±é¼Ô¥¥é¡¼á¤Î°ÛÌ¾¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢à¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤á¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥³¥ë¥½¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½Â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤éÌ¾Í¥¤È¤Î¸òºÝ¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¡¼¥È¥ó¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£²¿Í¤ÎÍÜ»Ò¤Î¿Æ¤À¤Ã¤¿¡£