M!LK、メモリアルな写真集に自信「さらにビジュいいじゃん！」
【モデルプレス＝2025/10/12】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが10月12日、「M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK〜パリじゃん〜」（主婦と生活社）発売記念イベントの囲み取材に出席した。
結成10周年を記念した今作は、本人たちたっての希望で、フランスで撮影を敢行。パリを中心にフランスでオール撮り下ろしを行った。この日、スタイリッシュな秋ルックを纏い、「おはようございます！」と挨拶しながら登場した5人。1人ずつ自己紹介する場面では、塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が「和歌山の貴公子・塩崎太智です！」と元気よく挨拶し、冒頭から現場を盛り上げた。
出来上がった写真集を見た感想を聞かれると、曽野舜太は「メモリアルな写真集が出来上がったなと思ってまして。衣装も（山中）柔太朗が率先して色々組んでくれて、その中から自分の好きなアイテムをとって。自分たちの大好きなものと一緒にパリに行って、大好きな人たちと一緒に写真が撮れたことは本当に嬉しいです」とにっこり。塩崎は「パリっていう場所がM!LKはすごい似合うなと思いました」といい、今作で5作目の写真集となることから「5回目はさらにビジュいいじゃん！」と話題の“イイじゃん”ポーズを早速決めると、佐野勇斗が「使われようと思ってやってるので、彼（笑）」と説明していた。
続けて塩崎は「『パリじゃん』っていう名前が『ビジュイイじゃん』にかかってるんですけど、本当にみんなビジュイイじゃんすぎて」とコメント。「初めてかっこよかったから僕、写真集で（笑）。親戚とかにもあげたいなと思える写真集になりました！」と話すと、メンバーから「前まであげたくなかったの？ビジュ悪くて？」とツッコミが。「今まではちょっと恥ずかしかった（笑）」と照れ笑いを浮かべていた。（modelpress編集部）
◆M!LK「ビジュいいじゃん」な写真集完成
