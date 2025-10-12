【ふたりエスケープ 第2話】先輩＆後輩、思わぬピンチ？マンションの玄関先で外泊することに
【モデルプレス＝2025/10/12】乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ「ふたりエスケープ」（テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）の第2話が、11日に放送された。
【写真】乃木坂46冨里奈央の“すっぴん風”パジャマ姿
【写真】乃木坂46冨里奈央の“すっぴん風”パジャマ姿
◆岩本蓮加＆冨里奈央W主演「ふたりエスケープ」
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩／岩本）と「限界漫画家」（後輩／冨里）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
◆「ふたりエスケープ」第2話あらすじ
「プロの無職」である先輩と限界漫画家の後輩は2人暮らし。ある日、2人は公園に訪れる。原稿に追われていた後輩も公園でリフレッシュしている様子。タコの滑り台で遊んだり、「だるまさんが転んだ」をしたり、泥団子を作ったり、童心に帰って存分に楽しんでいると、子どもたちに声をかけられる。そして後輩は子どもたちと相撲で勝負することになる。
公園で思いっきり遊んだ後、家に帰る2人は鍵がないことに気付く。すると突然、先輩の提案でマンションの玄関先で外泊することに…。
◆「ふたりエスケープ」視聴者から反響続々
・「まさかのオチで笑った」
・「素っぽい感じが良すぎる」
・「ずっと見ていたくなる心地良さ」
・「ツッコミ展開多くて最高」
「ふたりエスケープ」第1話〜第2話はTVerにて無料配信中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】