¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢Èá´ê¤ÎKOCÍ¥¾¡¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¿¡× ¾¡°ø¡¦1000Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»ÌÀ¤«¤¹¡Ú¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡ÊÅÆ¡¿Æ²Á°Æ©¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹ presents¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£À¸ÊüÁ÷¸å¤ËÂè18ÂåÌÜ¥¥ó¥°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¤ä¡¢¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×²¦¼Ô¡¢Í¥¾¡Ä¾¸å¤Ë´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð
º£²ó¤Ç18²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥È»Õ¤¿¤Á¤¬Ä©¤à¥³¥ó¥È¤ÎÄº¾å·èÀï¡£·è¾¡¤Ë¤Ï¤·¤º¤ë¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®¡¼¥º¡¢¤äÃÄ¡¢ÀÄ¿§1¹æ¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¢¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î10ÁÈ¤¬¿Ê½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¤äÃÄ¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ²Á°¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ý¥ê¥¹¥Ô¡¼¥¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Í¥¿Ãæ¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ô¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÅÆ¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¢¤«¤ó¡¢¥Þ¥¸¤Çº£Æü¤³¤ì¼´¤ÇÀäÂÐ¤¤¤¯¤ï¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ß¡£Æ²Á°¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È·Ù»¡´±¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÅÆ¤Ï¡Ö¿²¤Æ¤ë¤«¤é¡£¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ²Á°¤ËÍ¥¾¡·èÄê¸å¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤¿ÅÆ¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö´¶¤Ï¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µã¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Æ²Á°¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¤ë¤ï¤È»×¤Ã¤Æ´é¸«¤¿¤é°ìÀÚÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£±³µã¤¤ä¤³¤¤¤Ä¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ²Á°¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¡ÖµîÇ¯¤â¤Í¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡£µîÇ¯¤Ç¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¿³ºº°÷¤µ¤ó¤âÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅÆ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç·ë¹½¹â¤¤ÅÀ¿ô¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£2Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¼«Ê¬¤é¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¡¢1²ó»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èæ¤Ù¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤È¡£1Ç¯´Ö¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤¤¤ä¤ó¤Ã¤Æ¡×¤ÈµîÇ¯¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÆ¤Ï¡Ö2¡Á3¸À¤¯¤é¤¤²ñÏÃ¤·¤Æ¡¢4¡Á5²ó¤¯¤é¤¤½³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Ö¤óÂ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÂæ¤Ë±£¤ì¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Ë¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ¤â¥¬¥ó¥¬¥ó¤¤¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø2025¤À¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡£½³¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£Æü¤Ï½³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤ËÆ²Á°¤¬½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ó¤Ó¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êÊÖ¤»¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÂçÀèÇÚ¤È¤Î¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¡¢Æ²Á°¤Ï¡Ö·ë²ÌÈ¯É½¥ß¥¹¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£Ä»¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÉÍÅÄ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤òÌä¤ï¤ì¤¿Æ²Á°¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢ÅÆ¤Ï¡Ö500Ëü¤È¤«1000Ëü¤Ç¤¤¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡£¤Á¤ç¡¢¤ªÁ°¤µ¡¢Àè¤Ë¥Ü¥±¤é¤ì¤¿¤é²¶¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Æ±¤¸¼ÁÌä¤ËÅÆ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¡¢Äà¤êÃç´Ö¤¬¤¤¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¡¢³¤³°¤ÎÄà¤êÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÅªÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Àî¤È¤¤¤¦¤«¿å¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤Ïµû¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Á´À¤³¦¤¬ÌÜÅªÃÏ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¡¢Æ²Á°¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¾¡°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ²Á°¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¡¢2²óÌÜ¤È¤«¤Ï¼ã´³¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£µîÇ¯¤â1Ç¯¤Ö¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶õ¤¤¤Æ¤Î·è¾¡¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´Éô¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¥»¥Ã¥È¤ä¤é¡¢¤¢¤Î¡ÄÃ¯¤À¡©¤¢¤Î¡Ä¤¨¤¨¡¢¤¢¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¡£¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¥Ü¥±¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²óÁÛ¡£ÅÆ¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤»³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤É¤¦¤»³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¸å¤Ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ²Á°¤Ï¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í´ÖÅª¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Ç¤«¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·Ý¿Í¤È¤«ÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¡ÖÉáÄÌ¤ÎÂç¿Í¤È¤«¡¢35ºÐ¤È37ºÐ¤È¤«¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë²ù¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿¦¶È¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¾Þ¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö²ù¤·¤µ¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸¼ÁÌä¤ËÅÆ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Äº£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â¡£º£¤Þ¤Ç¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤¿17Ç¯´Ö¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤Ê¤¤Ç¯·î¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¡£º£¤Ï¤Þ¤À±²Ãæ¤Ë¤¤²á¤®¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¿Í´ÖÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ²Á°¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ã¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÎÌäÂê¤ä¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅÆ¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ²Á°¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÃæ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡ÄÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ²Á°¤À¤È¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ò¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯³Í¤ì¤Æ¤Æ¤â¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡£³Í¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÍ¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢É¬¤º³Í¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ¥¾¡¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢Èá´ê¤ÎKOCÍ¥¾¡¤Ë´î¤Ó
¢¡¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡©
