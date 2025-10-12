「服探し中」→【AMERICAN HOLIC】へ！ 大人に似合う♡「レトロっぽトップス」

コーデの鮮度をUPさせたいなら【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】をチェック！ 今回紹介するのは、アメリカ発のカジュアルブランド【PENNY’S（ぺニーズ）】とのコラボトップスです。古着を現代風にアップデートしたようなデザインで、左胸のFOXワッペンがポイント。40・50代の大人カジュアルにおしゃれレトロなムードをプラスできそうです。

レトロな配色がおしゃれなボーダーシャツ

【AMERICAN HOLIC】「PENNEY’S レトロボーダーロングTシャツ」\3,490（税込）

ランダムなボーダーのどこか懐かしさを感じる配色が、レトロ感たっぷりのロンT。使いやすいカラーがベースになっているので、手持ちの服と合わせやすいのが魅力です。トレンドのハーフパンツとキャップを合わせた、スポーティなコーデにも好相性。

トレンドの赤を大人カジュアルに着こなす

赤は、2025年トレンドカラーのひとつ。鮮やかな赤はハードルが高いという大人世代も、落ち着いたワインレッドなら取り入れやすいはず。ロンTのカジュアルさに合わせてキャップとスニーカーを使いつつ、シアーなロングスカートでハズしたら、大人の余裕を感じるテイストMIXコーデの完成です。

今っぽいシルエットのスウェットトップス

【AMERICAN HOLIC】「PENNEY’S スウェットプルオーバー」\4,490（税込）

ベーシックなスウェットプルオーバーは、シルエットやディテールに差が出るアイテム。腰にかかるかかからないかぐらいの丈感と、ゆったりとしたドロップショルダーのバランスが絶妙。ロングワンピースとレイヤードしても、もたつかずに着こなせそうです。胸元のロゴワッペンが、大人かわいいワンポイントに。

シンプルなワンツーコーデもこなれ見え

今年らしいジャストウエストのジーンズを合わせたレトロなスタイルも、トップスのシルエットのおかげで垢抜けた雰囲気に。スニーカーでアメリカンに決めるのもありですが、大人が着こなすなら小物づかいで差をつけて。シルバーのローファーは一見すると難易度が高そうですが、グレーのトップスとリンクしたカラー。アクセサリーもシルバー調のアイテムで統一感を。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mitekin.38様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N