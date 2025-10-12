ÉË»Ò¤µ¤Þ¡õàö»Ò¤µ¤Þ¤Î¹ÄÂ²Èñ¤¬¹ç·×1708Ëü±ß¤ËÁý³Û¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÀìÌç²È¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ê¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÍýÍ³
¹Ä¼¼·ÐºÑ²ñµÄ¤¬9·î30Æü¤ËµÜÆâÄ£¤Ç³«¤«¤ì¡¢𥶡¿Î¿Æ²¦ÈÞ¿®»Ò¤µ¤Þ¤¬»°³ÞµÜ²È¤òÎ¥¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊµÜ²È¡Ö»°³ÞµÜ𥶡¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¡×¤òÁÏÀß¤µ¤ì¡¢Ä¹½÷¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬»°³ÞµÜ²È¤ÎÅö¼ç¤ò·Ñ¾µ¤·àö»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±²È¤Ë»Ä¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿À¸·×¤ò±Ä¤à¤³¤È¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö½÷À¹ÄÂ²¤¬Åö¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¼ç¤òË´¤¯¤·¤¿ÈÞ¤¬·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤¬ÊÌ¡¹¤ÎµÜ²È¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤º§¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬Åö¼ç¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î·ËµÜ½Ê»ÒÆâ¿Æ²¦°ÊÍè¡¢163Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¸µµÜÆâÄ£¿¦°÷¤Ç¹Ä¼¼²òÀâ¼Ô¤Î»³²¼¿¸»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÏ¢¤ÎÇØ·Ê¤ò¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö𥶡¿Î¿Æ²¦¤ÏÄ¹ÃË¤È¤·¤Æ¾Íè¡¢»°³ÞµÜ²È¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Äï¤Î·ËµÜ¤ä¹â±ßµÜ¤Î¤è¤¦¤ËµÜ¹æ¤òÅ·¹Ä¤«¤é»ò¤é¤º¡¢·ëº§¤Ë¤è¤ëÆÈÎ©¸å¤Î²È¤ÎÌ¾¾Î¤Ï𥶡¿Î¿Æ²¦²È¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢»°³ÞµÜ²È¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2012Ç¯¤Ëéªµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÂ²¼¤¬éªµî¤µ¤ì¤¿¸å¤ÏÈÞÅÂ²¼¤¬¹Ä¼¼·ÐºÑ²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿À¸·×¤ò±Ä¤à¿Æ²¦ÈÞ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅö¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤´²ÈÂ²´Ö¤ÇÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢Åö¼çÉÔºß¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ1Ç¯¸å¡¢¤´²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¿ò¿Î¿Æ²¦¤¬Åö¼ç¤Î»°³ÞµÜ²È¤Ë¹çÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ò¿Î¿Æ²¦¤¬éªµî¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢É´¹ç»ÒÈÞ¤¬Åö¼ç¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯11·î¤ËÉ´¹ç»ÒÈÞ¤¬éªµî¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î»°³ÞµÜ²È¤ÎÅö¼ç¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÜ²È¤ÎÌ¾¾Î¤ä·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡Åª¤ÊÄê¤á¤¬¤Ê¤¯¡¢µÜÆâÄ£¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤´²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬Ë¡Åª¤ËÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹Ä¼¼·ÐºÑ²ñµÄ¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿À¸·×¤ò±Ä¤à¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¹Ä¼¼·ÐºÑ²ñµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢Åö¼ç¤È¤Ê¤é¤ì¤¿¿®»Ò¤µ¤Þ¤ÈÉË»Ò¤µ¤Þ¤Î¹ÄÂ²Èñ¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤¿¡£¹ÄÂ²Èñ¤È¤Ï¡¢Å·¹Ä²È¤ä¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆâÄî¹ÄÂ²°Ê³°¤Î¹ÄÂ²Êý¤Ë¡¢ÉÊ°Ì¤òÊÝ»ý¤·¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë»Ù½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¹ÄÂ²Èñ¤Ï¤´²ÈÂ²¤ÎÎ©¾ì¤Ë±þ¤¸¤ÆºÙ¤«¤¯Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤Î»ÈÅÓ¤Ë¤Ï³ÆµÜ²È¤¬»äÅª¤Ë¸Û¤¦¿¦°÷¤Î¿Í·ïÈñ¤ä¡¢º×ã«¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤â½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÅö¼ç¤È¤Ê¤é¤ì¤¿¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï1525Ëü±ß¤«¤é3050Ëü±ß¤Ë¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬640Ëü5Àé±ß¤«¤é1067Ëü5Àé±ß¤ÈÁý³Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·Á°½Ð¤Î»³²¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ÎÂÅÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¹ÄÂ²Èñ¤Ç¤¹¡£»°³ÞµÜ²È¤Îº×ã«¤ò·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Ê¤¤¿®»ÒÈÞÅÂ²¼¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç3050Ëü±ß¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»°³ÞµÜ²È¤Îº×ã«¤ò·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ëÉË»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¤ÈËå¤Îàö»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¹ç·×¤Ç1708Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¾Ê¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1953Ç¯¤Î¹Ä¼¼·ÐºÑË¡²þÀµ¤ÎºÝ¤Î¡¢µÜ²È¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÄê³Û¡Ê¸½ºß¤Ï3050Ëü±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤ÎÅúÊÛ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á°Îã¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢µÜ²È¤Î°Ý»ý¤Ë½½Ê¬¤Ê¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Î¹ÄÂ²Èñ¤ÎÄê³Û¤Ï¡¢Ê¿À®8Ç¯¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÉÊ°ÌÊÝ»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñ¤¬¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¹ÄÂ²Èñ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê³Û¤Î8³äÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µÜ²È¹ÄÂ²¤Î¼«Í³ÅÙ¤È¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòº£¤Î¿Í·ïÈñ¤äÊª²Á¤Î¾å¾º¤«¤é¡¢Äê³Û¤Î²þÄê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹ÄÂ²Êý¤âÊª²Á¹â¤ÈÌµ±ï¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤´»þÀ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡½¡½¡£