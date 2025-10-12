¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê ÍýÌ¾¡¢Í¼è½¡¢¼ëÍû¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö±Ç²è´Û¤Ç¥¬¥ë¥¯¥é¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
2024Ç¯4·î¤ËTVÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤êSNS¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡¢Âè7ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç7½µÏ¢Â³X¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¤·¤¿Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ½ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¡£¤½¤Î¡Ö¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ö¡ÚÁ°ÊÔ¡ÛÀÄ½Õ¶¸Áö¶Ê¡×¡×¤¬10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¡Ø¡Ö¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ê¤¡¡¢Ì¤Íè¡£¡×¡×¤¬11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤¬¸ø³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦°æ¶Ü¿ÎºÚ¤¬¡¢²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¡¢°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡¢³¤Ï·ÄÍÃÒ¡¢¥ë¥Ñ¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¤ò·ëÀ®¡£ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤¬Ç®Îõ¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Blu-ray&DVD vol.1¤ÏÎß·×½Ð²Ù¿ô2.3ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¡¢²÷¿Ê·â¤¬Â³¤¯ËÜºî¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿Áí½¸ÊÔ¤È¤·¤ÆÂÔË¾¤Î·à¾ì¸ø³«¡£°µÅÝÅª¤Ê²»¶Á¤È±ÇÁüÈþ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ÎÍýÌ¾¡Ê°æ¶Ü¿ÎºÚÌò¡Ë¤µ¤ó¡¢Í¼è½¡Ê²Ï¸¶ÌÚÅí¹áÌò¡Ë¤µ¤ó¡¢¼ëÍû¡Ê¥ë¥ÑÌò¡Ë¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡üº£²ó¤Î·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤¬À½ºî¤µºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÍýÌ¾¡§À¼Í¥½éÄ©Àï¤â·ÝÇ½³èÆ°¤â½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¤¬¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¹¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢±Ç²è´Û¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤ËÂç²»ÎÌ¤Ç¥¬¥ë¥¯¥é¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓËÜÅö¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥¬¥ë¥¯¥é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥ë¥¯¥é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë°Â¿´´¶¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼è½¡§¤ï¤¿¤·¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢À¼Í¥¼«Ê¬¤¬½éÄ©Àï¤·¤¿À¼Í¥¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬±Ç²è´Û¤ÇÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤½¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤ê°ìÇ¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥¬¥ë¥¯¥é¤òÇÛ¿®¤Ç¸«´Ñ¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤«¤é¡¢¤³¤ÎÁí½¸ÊÔ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ëÍû¡§¤ï¤¿¤·¤â½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿´Ø¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¤³¤¦¤·¤Æ·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±Ç²è´Û¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²»¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤³¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤ÆÁí½¸ÊÔ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°¤ò¤³¤¦¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤¯¤³¤È¤¬¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡üÀîºê¤ÎCLUB CITTA¡Ç¤«¤é¤Ä¤¤¤Ë¤Ï°ìÇ¯¤ÇÆüËÜÉðÆ»´Û¤Þ¤Ç¤Î°ìÇ¯¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍýÌ¾¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï°ì1¤«·î¤Û¤É¤ÎÃ»¤¤¤È¤«¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËËè²ó²ñ¾ì¤Î¥¥ã¥Ñ¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ñ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Êý¤¿¤Á¤¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÀ¸¤Ç´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¿¤Á¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Î¤«¤È¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
Í¼è½¡§¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¸å½é¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Á°¤«¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¥È¥²¥È¥²¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤éÆþ¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Î¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î±éÁÕ¤¬¤É¤¦±Ç¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¡£¥¢¥Ë¥á¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿±é½Ð¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¼ëÍû¡§¥»¥«¥ó¥É¥ï¥ó¥Þ¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¤ä¡¢¡Ö¤«¤ï¤µ¤100¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ÆÍâÆü¼¡¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ò´Ñ¤Æ½é¤á¤Æ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥é¥¤¥Ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤â¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤ÏÂÎÎÏ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ü¤½¤ì¤¾¤ì¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍýÌ¾¡§¤ï¤¿¤·¤¬±é¤¸¤ë°æ¶Ü¿ÎºÚ¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ä°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÎÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢Î©¤Á³¨¤âµ¤¤¬¼å¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥ª¥í¥ª¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡È·§ËÜ¤Î¶¸¸¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¤Ê¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä¿Í¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯°Õ»×¤Î¶¯¤µ¤Î°ìÊý¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
Í¼è½¡§¤ï¤¿¤·¤¬±é¤¸¤ë²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¤Þ¤º¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¹¥¤¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À³Ê¤ÏÃË¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÈÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ²»³Ú¤Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÃÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ï¤¿¤·¤è¤ê¤âÇ¯²¼¤À¤±¤É¤ï¤¿¤·¤è¤ê¤âÇ¯²¼¤À¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¿¤·¤è¤ê¤â¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤½¤¦¤Ç¡¢Èà½÷¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ï¤¿¤·¤è¤ê¤âÇ®¤¤¾ðÇ®¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ëÍû¡§¤ï¤¿¤·¤¬±é¤¸¤ë¥ë¥Ñ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÂç¿Í¤Ç¡¢»ëÌî¤¬¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ö¤Ã¤È¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ä¥Ð¤¤ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï±é¤¸¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ã¯¤è¤ê¤â°¦¾ð¤¬¿¼¤¯¤Æ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹´¶¾ðÅª¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¿Í´ÖÌ£¤¬º£¤Ï¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üº£²ó¤Î·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø°ì¸À¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ÍýÌ¾¡§·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¡¢Á°¸åÊÔ¤Ä¤¤¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Ç²è´Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¬¥ë¥¯¥é¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬·à¾ìÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Í¼è½¡§¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·à¾ìÈÇ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÌ¾¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¬¥ë¥¯¥é¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤è¤¤ÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤À¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤¤²»¶Á¤Ç¡¢¤è¤¤²è¼Á¤Ç¡¢¥¬¥ë¥¯¥é¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ëÍû¡§¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤¬·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Á°ÊÔ¤È¸åÊÔ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÇËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¶ù¡¹¤Þ¤Ç´Ñ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
»£±Æ¡§ÄÍËÜÅí
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://girls-band-cry.com/cinema/story/ [¥ê¥ó¥¯]
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Á°ÊÔ
¹â¹»¤òÃæÂà¤·Ã±¿È¤Ç¾åµþ¤·¤¿°æ¶Ü¿ÎºÚ¤Ï
Æ´¤ì¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¤È½Ð²ñ¤¤
²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£
ËÜ¿´¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡¢
Î¾¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä³¤Ï·ÄÍÃÒ¡¢
Å·³¶¸ÉÆÈ¤Î¾¯½÷¥ë¥Ñ¤È¤È¤â¤Ë
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É
Ž¢¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥êŽ£¤ò·ëÀ®¡£
¸åÊÔ
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ò·ëÀ®¤·¤¿¿ÎºÚ¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¿¸Î¶¿¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£
Åí¹á¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¹¥È¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£
¤½¤ì¤¾¤ì²áµî¤ò¹îÉþ¤·¤¿2¿Í¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿°ìÆ±¤Ï²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¼Ò²ñ¤ÎÏÀÍý¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¥×¥í¤òÃ¦Âà¡£
¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ
À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
(C) Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
(¼¹É®¼Ô: ¤È¤¤¿¤¿¤«¤·)