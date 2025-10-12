ミュージカル界のプリンス・浦井健治さんが9年ぶりに4冊目の写真集『Mirae〜未来〜』を発売しました。ミュージカルやストレートプレイなど数々の舞台で主演を務め、ラジオ、コンサートなど幅広く活躍する浦井さんの俳優デビュー25周年記念のメモリアルな一冊となっています。

2000年に『仮面ライダークウガ』でデビュー。以来、ミュージカルをはじめ数々の舞台に途切れることなく出演をし続けながら、様々な場で活躍する浦井さん。これまで3冊の写真集を発売しており、本作は40代になってから初めての写真集となります。

本人の希望で撮影は、韓国・ソウルで敢行。韓国はミュージカル創作が盛んで、レベルが高いと評判なため、本場の空気に触れようと劇場がひしめく大学路エリアへ行ったり、韓国フリークの間でも話題の市場で食べ歩きをするなど、束の間の休日を過ごす様子も撮影しています。

浦井さんに写真集のこと、25周年を迎えての心境などを聞きました。

●9年ぶり4冊目の写真集、待望の発売となりましたが、完成したものをご覧になっていかがでしたか？

今回オール韓国ロケだったのですが、韓国ミュージカルの勢いを感じている時期だったので、そのゆかりの地を回ることができたのは嬉しかったですね。そのおかげか今までお見せできたことのないような表情も撮っていただけて、未来へ続くかのような写真集に仕上がったなと思います。そういう意味でもファンの皆様が喜んでいただける内容になったかなと思います。

●写真集のタイトルは、韓国語で「未来」という意味だそうですね。

「仮面ライダークウガ」から数えて俳優デビュー25周年を迎え、ミュージカルにも関わらせていただいて。ここまで長く続けさせていただいているなかで、写真集を四冊も出せるとは思ってませんでしたが、その通過点として今の自分を表現した作品に仕上がったと思います。

一方でこれから先の自分はどうなっていくのか、約5年後に新しい帝国劇場がリスタートしようとしている、ひとつの時代の移り変わりの時期でもあるのかなと思っているんです。また、ミュージカル、2.5次元、ストレートプレイというジャンルの垣根も超えて混ざりあってもいて、面白い時期だなと思っているので、この先の未来もみなさんとともに見続けていたいし、より精進もしたいという意味も込めたタイトル名になっています。

●俳優生活25周年ということで節目を迎え、演技に対して想いを新たにすることはありますか？

だいたい5年スパンで考えているんです。以前、池畑慎之介さんと共演した時に「5年やったらたいしたもんだ。10年やったら本物だね。次の10年を迎えたらそれはもうプロだから職業と言っていいよね」と言ってくださったことがありまして。こうして25年経ちましたので、いま池畑慎之介さんにお会いしたら、どんな風に言ってもらえるかなと思うこともあります。それくらいの年月は、経ってしまいました（苦笑）。

でも、やはり25年という年月は様々な方との出会いと別れもあって、そういう方々の志が自分の中にもちゃんと芽生えています。その時間は貴重でしたし、これからの自分がつないでいくものでもある。そういう重みを感じる25年でした。

●たとえば次の25年と言いますか、未来に向けては、どういうことを意識しますか？

課題はたくさんあるのですが（笑）、課題を受け入れることを自分の課題にしたいんです。自分の癖や欠点は自分自身が一番分かっているとも思うのですが、やればやるほどそう思うようになりましたね。でもそれも自分の個性だと思って受け入れながら、今の全力を尽くすことをやっていければ、それが逆にキャラクターになっていくと思うんです。そうすれば調理するほう、つまり演出家や戯曲を書かれる人たちがプレイヤー浦井健治に興味を持って楽しんでいただける、そんな存在になれたらいいなと思います。なので一回一回を恐れずに、課題を楽しもうと。課題を課題と思わないように努めて行ければ、いつかそれを笑い飛ばせられるくらいにはなれるかな…なれればいいなと思っているところです。

●最後になりますが、ファンのみなさんに一言お願いいたします。

今年デビュー25周年を迎え、写真集を発売することになりました。これまでの25年を振り返った時に、韓国作品に携わる機会を多くいただいていたこと、そして未来も演劇を通して刺激し合える関係を目指したいという希望を込めて、撮影地を韓国に選ばせていただきました。タイトルも敬意を込めて韓国の発音で「Mirae」となっています。今までにない表情とかも出せていると思いますので、ぜひ楽しんでいただけるとうれしいです。

●今日はありがとうございました！

■公式サイト：https://www.wani.co.jp/event.php?id=8671 [リンク]

■書籍概要

浦井健治 写真集『Mirae〜未来〜』（読み：ミレ 〜みらい〜）

2025年9月19日発売

撮影：舞山秀一

価格：5,500円（税込）

仕様：B5判・ソフトカバー・128P

ISBN：978-4-8470-8628-1

(執筆者: ときたたかし)