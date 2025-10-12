タレントの中川翔子が12日、自身のインスタグラムを更新。双子の息子たちの出生届を書いたことを報告した。

9月30日に第1子、2子となる双子の男児を出産した中川。「さく乳中は眠れないし手を使えるから絵日記チャンス」と記し、「産後ケアで、双子ふたりとも臍の緒がとれた！なくさずにgetできて良かったです」とつづった。

そのうえで「身体を休めつつ双子と過ごせる産後ケアに感謝です」としつつ「双子、出生届書くの緊張しました、間違えないように何度も確認しながら書きました」と中川。「わたしが、名前をひらがなで提出されて、しかも間違えられたまま生きてきたことを思うと！絶対に間違えられない！！当たり前だけど！?無事登録できました 早くもマイナンバーをゲットした双子」と無事に出生届の提出が済んだことを明かした。

「そうかこの宇宙に生まれたことが認められたんだと 不思議面白いです きっと意味があって2人できてくれたのかな ありがとうね」とつづった。

中川は出生名「中川 しようこ」で提出され、23年の結婚を機に同年11月より本名を芸名と同じ翔子（しょうこ）へ改名した。