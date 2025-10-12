¤Ú¤¨¡¡¡ÖDM¤Ç¡Ä¡×ÃçÎ¤°Í¼Ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±ÌÀ¤«¤¹¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ã¤Æ¥¬¥Ð¥¬¥Ð¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ú¤¨¡Ê33¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡¡¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê35¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë¤ÏÃç¤È¤Î²ÆìÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òYouTube¾å¤Ç¸ø³«¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¿¼¤¤·ÝÇ½¿Í¤Î1¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¡ÖSnow¡¡Man¡×º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢Ãç¤È¤Ú¤¨¤ÎÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¼ÁÌä¡£¡ÖÎ¤°Í¼Ó¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎDM¤Ç¡ÈYouTube¡Ê°ì½ï¤Ë¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ã¤Æ¥¬¥Ð¥¬¥Ð¤¸¤ã¤ó¡£»öÌ³½ê´ÉÍý¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ì±³¤è¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£