¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¡¥«¥Ö¥¹¡½¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î11Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¹¥µ¡¤Çº¸Ä¾¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡1¡½2¤Î6²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¡£·ÑÅê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁê¼ê4ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î5µåÌÜ¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢±Ô¤¤ÂÇµå¤¬Èô¤ó¤À¤¬º¸Íã¼ê¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢º¸Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ï¤³¤Î²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤ºÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡È²øÊª¿·¿Í¡É¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¡É¤ÈÂÐÀï¡£1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î2µåÌÜ¡¢101¡¦4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163¡¦2¥¥í¡Ë¤ÎÄã¤áÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£¼«·³¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆ±ÅÀ¥½¥í¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤Ê¤¬¤é¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÇËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÏÁê¼ê±¦ÏÓ¤¬·Ù²ü¤·¤¿¤Î¤«¡¢Å°ÄìÅª¤ËÊÑ²½µå¹¶¤á¤Ë¤¢¤¤±¦Èô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëPS¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÂè1Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤âÂè2Àï¤Ç°ìÈ¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡PS¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç7»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦222¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢ÇÔ¤È¸å¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤é2Ï¢¾¡¤ÈÀ¹¤êÊÖ¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¤ÇÂè5Àï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Âè4Àï¤Ë¾¡Íø¸å¤Ï¡Ö¼¡¾¡¤Ä¤À¤±¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Æ¤Ð¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£