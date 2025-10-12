歌手で俳優の吉川晃司（60）が12日までに、自身の公式サイトで、発売予定だった著書「職業、吉川晃司」が刊行中止となったことを発表した。

同書は文藝春秋から11月12日に刊行予定だった。吉川は10日に更新した公式サイトで「書籍『職業、吉川晃司』刊行中止のお知らせ」という題でコメント。「書籍刊行中止の報告です。楽しみにして頂いていた方々、制作に関わった方々には大変申し訳ありません。すべて私の不徳の致すところです」とつづった。

そして「この半年間、力を尽くして作成に臨んで参りましたが、理想的な表現法を模索していたさなか、自分で己の人生を解説してはいないかという疑問が湧きそれを払拭できず断念しました。いつの日にか、今ならやれるという境地を開拓できたなら、自ら筆を執ろうと思うしだい。何卒ご容赦願います。吉川晃司」と刊行中止に至った理由などを説明した。

文藝春秋の公式サイトでもこの件について「刊行中止のお知らせ」として告知。「この度、2025年11月12日に刊行を予定しておりました書籍『職業、吉川晃司』は、諸般の事情により刊行を中止することとなりました。ご予約いただきました皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とし、詳細については吉川の公式サイトなどを確認するよう伝えている。