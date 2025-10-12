◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

最終ラウンド（Ｒ）はコースに発生した濃霧による視界不良のため、予定より４時間遅れの午前１１時３０分に競技がスタートする予定と発表された。規定ホール数の終了を目指すためにセカンドカットが実施され、第２Ｒ終了時点で４アンダー２３位タイまでの３０人でプレー。変則９ホール（１、９、１０、１１、１４、１５、１６、１７、１８番）の短縮競技となり、１ウェーで争われる。

２００３年から静岡・裾野市の東名ＣＣに会場を移した今大会は霧が発生しやすく、過去に濃霧の影響で２００９年は４５ホール、１２年は３６ホール、１５年は４５ホール、１６年は３６ホールの競技短縮になった。０９年と１５年は３日目の最終Ｒを９ホールに短縮して行われた。

第２Ｒを終えて、河本結（リコー）が通算１０アンダーで単独首位に立った。岩井千怜（ちさと、ホンダ）、桑木志帆（大和ハウス工業）、福山恵梨（松辰）が通算９アンダーの２位。古江彩佳（富士通）、佐久間朱莉（大東建託）通算８アンダーの５位に並んでいる。