¡¡¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¤ÎÌî¸ý·ò»á¤¬£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¡¢£²£¶Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿Áªµó¶¨ÎÏ¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¼é²óµ¢¤Ë¤Ê¤ë¤È´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸øÌÀÉ¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î´íµ¡´¶¤â¤¢¤ëµÄ°÷¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¼«Ì±µÄ°÷¤ÎÈ¿±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤òÅºÉÕ¤·¡¢¡Ö¸ß¤¤¤¬¥¸¥êÉÏ¤¹¤ëÃæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÞ¤¬¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤òÈ¯´ø¤¹¤ë»ö¤Ç¤·¤«Î©¤ÆÄ¾¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤ÐÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤ÈÏ¢Î©²ò¾Ã¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ì±¤âÁªµó¤ÇÍê¤ê²á¤®¤½¤Î·ë²Ì¡Ø´Å¤¨ÂÎ¼Á¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£