¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤À¤é¤±±©ÅÄ¶õ¹Á¤Çº£ÅÙ¤Ï¼ã¼ÔÆ¬¤¬¼õÆñ¡¢ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é½ÐÈ¯
¡¡ÂçÁêËÐ¤Ç£³£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ê£±£µ¡Á£±£¹Æü¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ²£¹ËË¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¡¢½ÕÆüÌî»ö¶ÈÉôÄ¹¡Ê¸µ´ØÏÆÆÊÇµÏÂ²Î¡Ë¤é£¶£°¿Í¤¬Åìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î°¤ÉðÑî¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¼ã¼ÔÆ¬¤ÎÆÊÇµÆ£¤¬È¯·ô»þ¤Î¼õÆñ¤Ë°©¤Ã¤¿¡£¶õ¹Á´Ö¤ÎÄÌ¿®¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ»Î¤¬Æþ¾ì¥²¡¼¥È¤òÄÌ¤Ã¤¿¸å¡¢£²£°Ê¬¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯È¯·ô¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¸ø±é¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿°ÊÍè¡£
¡¡Åö»þ¤ÏËë²¼¤À¤Ã¤¿£³£¸ºÐ¤Îº´ÅÄ¤Î³¤¤Ï¡Ö³¤³°½ä¶È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢°ì²ó¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£²ÈÂ²¤«¤é¤ªÅÚ»º¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡×¤È½ÀÏÂ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Èô¹Ôµ¡¤Ï²£¹ËÂç´Ø¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÍý»ö¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡£ËëÆâÎÏ»Î¡¢Î©¹Ô»Ê¤Ê¤ÉÌò¿¦¤Î¹â¤¤¹Ô»Ê¤È¾²»³¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡£ÉÕ¤±¿Í¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ°÷¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´ÅÄ¤Î³¤¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¾è¤ë¡£µðÂÎ¤ÇÍÌ¾¤ÊÆÊÇµÆ£¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤Ç£²ÀÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£