ÇúÈ¯ÊªÀ½Â¤»ÜÀß¤ÇÇúÈ¯¡¢£±£¶¿Í¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¡¡ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤ÎÇúÈ¯ÊªÀ½Â¤»ÜÀß¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇúÈ¯¤¬È¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿£±£¶¿Í¤Î°äÂ²¤ËÄÌÃ£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Åö¶É¤¬£±£±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥Õ¥ê¡¼¥º·´¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÊÝ°Â´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸Â¸¼Ô¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁÜº÷Ââ¤¬¸½¾ì¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÁÜº÷ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åö¶É¤ÏÅö½é¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ä»äÊª¤«¤é£±£¸¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£²¿Í¤¬ÉßÃÏ³°¤ÇÌµ»ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÊÝ°Â´±¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß¤Ï°äÂÎ¼ýÍÆ¤ÎÃÊ³¬¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸Â¸¼Ô¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Åö½é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¾õ¶·¤¬¿¼¹ï¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÇúÈ¯¤Ï£±£°Æü¸áÁ°¡¢·³¤ä²òÂÎÍÑ¤ÎÇúÈ¯Êª¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¥å¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥Ê¥¸¥§¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡×¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÈ¯À¸¡£·ã¤·¤¤¾×·â²»¤¬¼þÊÕ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£ÉßÃÏÆâ¤Î·úÊª¤Î°ì¤Ä¤¬´°Á´¤ËÊø²õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½¾ì¤Ë¤ÏÇúÈ¯Êª¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ÇÁÜº÷ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÊÝ°Â´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ê£Æ£Â£É¡Ë¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌ¿®µÏ¿¤ò»È¤Ã¤ÆÇúÈ¯Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò²òÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¾À·¼Ô¤Î£±¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤ÉôÌç¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥É¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤µ¤ó¡Ê£µ£³¡Ë¡£¤á¤¤¤Î¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¦¥¥í¥¦¥¢¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬£Ã£Î£Î¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥Í¥·¡¼½£ÁÜºº¶É¡Ê£Ô£Â£É¡Ë¤«¤éÀ¸Â¸¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÈÂ²¤¬ÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¥í¥¦¥¢¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÊÝ°Â´±¤Ï¡¢£³£°£°¿Í°Ê¾å¤¬¹©¾ì¤Î¡Ö¤Û¤Ü¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç¡×ÁÜº÷¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¦¤¿¤Ð¤³¡¦²Ð´ïÇúÈ¯Êª¼èÄù¶É¡Ê£Á£Ô£Æ¡Ë¤ÎÀº±Ô¥Á¡¼¥à¤â°äÂÎ¼ýÍÆ³èÆ°¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇúÈ¯¤Ï°ìÏ¢¤Î¾®µ¬ÌÏ¤ÊÇúÈ¯¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¸½ºß¤âÄ´ººÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£