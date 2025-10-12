レオナルド・ディカプリオ主演＆ポール・トーマス・アンダーソン監督『ワン・バトル・アフター・アナザー』に、“最有力”との呼び声が高まっている。米は、本作が『タイタニック』（1997）や『ラ・ラ・ランド』（2016）に並ぶ14部門にノミネートされると予測している。

本作は2025年9月26日の米国公開以前から批評家の絶賛を受け、Rotten Tomatoesでは批評家スコア95%という高評価を獲得。そんななか、本作の映画賞戦略・広報チームは、レオナルド・ディカプリオ演じる主人公ボブの娘、ウィラ・ファーガソン役のチェイス・インフィニティを“主演女優賞候補”として売り込む方針だという。

『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、元革命グループの落ちぶれた主人公ボブが、以前の宿敵ロックジョー（ショーン・ペン）にさらわれたウィラを追跡する物語。追いかけるボブと、なんとか抵抗するウィラの双方を同時に描き出す構成だから、なるほどどちらも“主演”というわけだ。

現在、本作からはアカデミー賞の俳優4部門に最大6人がノミネートされる可能性がささやかれている。主演男優賞にディカプリオ、主演女優賞にインフィニティのほか、助演男優賞にショーン・ペンとベニチオ・デル・トロ、助演女優賞にテヤナ・テイラーとレジーナ・ホールだ。

先日、歌手のテイラー・スウィフトは本作を絶賛した際、インフィニティとテイラーを名指しして「どうやって2人はオスカー像を分け合うんでしょう？」とばかり。もっともインフィニティの主演ノミネートが実現すれば、少なくともこの対決は避けられることになる。

もしも俳優部門に6人がノミネートされた場合、これはアカデミー賞史上初の快挙。俳優4部門のすべてにノミネートされた映画は史上わずか15本で、最も新しい例は『アメリカン・ハッスル』（2013）だ。なお、俳優部門に5人がノミネートされた映画はたった4本しかなく、これを達成すれば『ネットワーク』（1976）以来50年ぶりとなる。

果たして現在の評判のまま、『ワン・バトル・アフター・アナザー』は映画賞シーズンを制覇することができるか？ Varietyは本作がアカデミー賞の14部門にノミネートされると予測しているが、果たして。いずれにせよ確かなのは、この映画が、それほど大きな期待を集められる傑作に仕上がったということだ。

映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』は公開中。まだ観ていない方は急いで劇場へ！

