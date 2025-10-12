BTS・JIN、結婚式で視線独占！スーツ姿で一層際立つ“ワールドワイド・ハンサム”な一面

ボーイズグループBTSのメンバー、JINが“自発光”ビジュアルで、結婚式で視線を独占した。

【写真】JIN、女性歌手とペアルック2SHOT

去る10月11日、ソウル汝矣島（ヨイド）では、旅行クリエイターのクァクチューブ（本名クァク・ジュンビン）の結婚式が行われた。新婦は5歳下の公務員で、結婚式は両家の親戚および親しい知人とともに非公開で行われた。

特に、式場にはJINの姿が捉えられ、目を引いた。JINはBTSのオリジナルコンテンツ「RUN JIN」をはじめ、Netflixバラエティー『キアンの破天荒ゲストハウス』などを通じてクァクチューブと仲を深めた。

1992年生まれの同い年のクァクチューブは、2024年に「RUN JIN」にゲストとして出演し、親交を深めた。また、今年も漫画家のキアン84、JIN、女優チ・イェウンがレギュラーを務める民泊バラエティー『キアンの破天荒ゲストハウス』にクァクチューブが1日限定アルバイトとして出演し、再共演した。

（写真＝SNS）左からリュ・ヒョンギョン、JIN

（写真＝SNS）クァクチューブ

そんななか、JINはクァクチューブの結婚式にまで参加し、義理を見せた。公開された目撃写真で、JINはほかのゲストに囲まれた状況でも唯一無二のビジュアルで注目を集め、感嘆を誘った。

また、女優リュ・ヒョンギョンはクァクチューブの結婚式の現場の写真とともに「健康でいてください」と綴り、JINとの自撮りを公開し、羨望の的になった。

なお、JINは現在、BTSのカムバック準備中だ。メンバー全員が兵役を終えたBTSは、2026年春、完全体カムバックを予告し、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。