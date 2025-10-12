「法律で定められたとおりに財産をわける」――遺言書を作成する際、多くの人が最も公平で安全な方法だと信じるのが、この「法定相続分」に基づいた分割です。しかし、法律上の正しさだけでは語り切れない実態があるようです。本記事ではAさんの事例とともに、法定相続分に潜む意外な落とし穴について、株式会社アイポス代表の森拓哉CFPが解説します。

夫亡きあと、一人暮らしになる高齢女性

厚生労働省の「令和5年 国民生活基礎調査」によると、65歳以上の一人暮らし世帯は855万世帯にのぼります。このうち男性が304万世帯であるのに対し、女性は551万世帯と、3世帯のうち2世帯を女性が占めているのが現状です。

女性の単独世帯が多くなる背景には、平均寿命の違いがあります。厚労省の2024年の簡易生命表では、男性の平均寿命が81.09年である一方、女性は87.13年。夫が先に亡くなり、残された妻が10年ほど一人暮らしをするのは、比較的多いケースなのでしょう。筆者のごく身の周りにも、そうした高齢女性は何名もいらっしゃいます。

高齢女性の一人暮らしは、経済的にどう支えられているのでしょうか。今回は、夫亡きあとの生活が厳しいものとなってしまった、ある女性の事例を紹介します。

※事例は、実際にあった出来事をベースにしたものですが、登場人物や設定などはプライバシーの観点から変更している部分があります。また、実際の相続の現場は、論点が複雑に入り組むことが多々あり、すべての脈絡を盛り込むことは話の流れがわかりにくくなります。このため、現実に起こった出来事のなかで、見落とされた論点に焦点を当て、一部脚色を加えて記事化しています。

「俺に黙ってついてこい」昭和気質な夫に惹かれて…

AさんとBさんは20代のころ、同じ製造業の会社に勤める同僚でした。3歳年上のAさんは、「俺に黙ってついてこい」という、昭和の男気にあふれたタイプ。一方のBさんは自己主張が控えめで、2年の交際を経てAさんのプロポーズを受け入れました。

結婚後Bさんは寿退職し、2人の子どもにも恵まれます。Aさんは残業も多く、一家の大黒柱としてもくもくと働いていました。結婚生活はいろいろあったものの、総じて順調だったといいます。ところが、Aさんが40歳に近づいたころ、Bさんに相談らしい相談もなく、Aさんは半ば一方的にこう告げたのです。

「社会保険労務士として独立する」

子育て真っ最中だったBさんは当然戸惑いました。夫はなにもいってこなかったものの、ここのところ、仕事がある日も休みの日も、夜な夜な机に向かっていたことをBさんは知っていました。それが資格試験に備えての勉強だったのでしょう。頑張っている姿を陰ながら応援していたものの、まさか独立するためとは思っていなかったのです。

しかし、これまで夫の判断に意見したことはなく、黙って受け入れるほかありませんでした。

独立後の生活、40代で再スタート

独立後、仕事は当然すぐに獲得できるものではありません。Aさんにとって苦労の連続でした。それでも、自宅を事務所代わりに、休み返上でコツコツと仕事を続けた結果、事業はやがて軌道に乗ります。家族の生活を支えるのには不自由のない収入を得るに至りました。

Bさんも直接的な仕事のことはわからないながらも、電話番や書類整理などで事務所を支えました。

老後を迎えて

さまざまな苦労があったものの、Aさんは個人事業としての社会保険労務士事務所を無事に終え、夫婦は穏やかな老後の暮らしをスタートさせました。

事業で蓄えた資産は、主にAさんが使っていた個人事業用の口座にあり、その額はおよそ3,000万円。これに加えて、バブル時代にAさんが購入した株式が1,500万円ほどありました。老後の2人の暮らしを営むうえで、大きな不安はないはずの金融資産です。

ただ、Bさんはそうしたお財布事情を詳しくは把握していませんでした。Aさんから毎月定額の生活費を受け取り、不自由なく暮らしていたため、細かいことは気にせずに過ごしていたのです。Bさん自身の国民年金は、個人のお小遣いとして使い、それ以外の家計の采配は、すべて夫であるAさんに任せる暮らしでした。

そして、何事も妻に相談しないというAさんの習性は、老後になっても変わることはなく、むしろその傾向はより強まっていたのかもしれません。

闘病中の夫「心配ない、遺言書を用意した」

Aさんが80歳、Bさんが77歳のときに、夫婦の別れは訪れました。Aさんはガンを患い、数年の闘病生活の末に息を引き取ったのです。突然の別れではなく、病状の経過を見守るなかでBさんの覚悟は決まっていたものの、闘病生活のなかで一人残されることに不安を感じていました。しかし、頑固で几帳面だったAさんは、こういって妻を安心させます。

「特に心配はいらない。法律で決まった配分でお前に財産を残す、きちんとした遺言書を用意しておいたから」

Bさんはそのひと言に深く考えることもなく、「それなら大丈夫だろう」と高をくくっていたのです。

遺言書に失望…妻に残されたのは、家とわずかな年金のみ

しかし、葬儀を終え、確認した公正証書遺言の内容にBさんは困惑します。そこには、

自宅不動産（評価額3,000万円）は、妻Bさんに。

現預金と株式（合計2,800万円）は、2人の子どもに半分ずつ（各1,400万円）。

そう相続させることだけが記されていました。

公正証書遺言の案文作りを担った行政書士によると、Aさんの希望はただ一つ、「法律で定められたとおりに家族に相続させたい」というものだったといいます。行政書士は「法定相続分」の考え方（配偶者が1／2、子どもが残りを均等分割）を伝えただけで、Aさんはそれを杓子定規に当てはめてしまったようです。

そこには、子どもたちに父としての威厳を感じさせたい、というAさんの想いもあったのかもしれません。自宅不動産（3,000万円）を妻に残せば、法定相続分である約2,900万円（※総資産5,800万円の半分）を超えます。そのため、残りの金融資産（2,800万円）はすべて子どもたちへ、という単純な割り振りになったのでしょう。

しかし、「法定相続分を満たす」ことを主眼に置いた結果、妻Bさんの老後は極めて不安定なものとなりました。Bさん自身の貯蓄はほとんどなく、年金も年間80万円ほどの国民年金のみ。夫は自営業者だったため、遺族厚生年金もありません。Bさんに残されたのは自宅と、自身のわずかな年金だけ。とても生活していける水準ではなかったのです。

本当の“正解”は、どこにあったのか

では、AさんBさんはどうすればよかったのでしょうか。答えは一つではありません。

まず、Bさんは家を売却すれば、当面の生活資金を確保することはできます。しかし、高齢になってから住み慣れた家を離れるのは、簡単な決断ではないでしょう。Bさんはまだまだ元気で10年以上先の暮らしのことを考えなくてはいけないのです。

また、子どもたちに良識があれば、遺言書の内容にかかわらず、母親の生活を支えるための遺産分割協議を改めて行うこともできます。それ以前に、AさんがBさんに相談しないという性質もいまに始まったことでもありませんので、Bさん自身が「生活していけるだけの現金は私に残してほしい」と、夫に明確な意思を伝えておくことも重要でした。

さらにAさんが、遺言書とは別に、生命保険を活用し、保険金の受取人をBさんに指定しておく、という方法も考えられます。

このように、検討すべき選択肢は数多くありました。しかし、夫がお財布の紐を握る状態が当たり前となり、「法定相続分」という言葉を思考のベースにしてしまったことが、Bさんの老後を不安定にしたのです。法定相続が、必ずしも円満な相続に繋がるわけではありません。

夫婦のどちらが先に旅立っても、残された側が安心して人生をまっとうできる生活設計を考えること。それこそが、法律上の数字を当てはめる前に、最も優先されるべきことなのかもしれません。

森 拓哉

株式会社アイポス 繋ぐ相続サロン

代表取締役