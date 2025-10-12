「日東駒専の中で進学したら自慢できそうだと思う大学」ランキング！ 2位「駒澤大学」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
多くの学生に親しまれている日東駒専の4大学は、それぞれが個性豊かな魅力を持ち、教育方針や学生の雰囲気もさまざまです。知名度や伝統、キャンパスの雰囲気など、見る人によって印象が異なるのも興味深いところ。今回はその特色に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、日東駒専の大学に関するアンケートを実施しました。その中から、「日東駒専の中で進学したら最も自慢できそうだと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
2位：駒澤大学／84票2位の駒澤大学は、都心に近いながらも落ち着いた環境にある世田谷区に本部キャンパスを構え、進学先として「自慢できる」という声を集めました。特にスポーツ面では箱根駅伝の常連校として全国的な知名度が高く、多くの人にとって親しみやすいイメージがあります。また、禅の教えを基盤とする校風は、堅実で真面目な学生が多いという印象を与え、進路として人に話す際にも信頼感を持たれやすいのかもしれません。駒沢公園など緑豊かな環境も学び舎としての魅力となっており、総合的な評価の高さがうかがえます。
回答者からは「知名度もある大学だから進学したら周りから信頼などを得やすいかなと思ったからです」（20代女性／東京都）、「ネームバリューがあるから」（30代女性／北海道）、「学力も家柄も申し分ないと思われそう」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：日本大学／124票「自慢できそうだと思う大学」の1位は、圧倒的な規模と知名度を誇る日本大学でした。日大は、学部数、学生数、卒業生数において日本有数のマンモス大学であり、社会のあらゆる分野に「日大OB・OG」のネットワークが広がっています。この広大なネットワークと、長年にわたり築き上げてきたブランド力こそが、進学先として「自慢できる」と感じさせる最大の要因でしょう。また、多岐にわたる専門分野を持つため、どの学部に入っても「日大生」というステータスが得られ、周囲に総合大学としての箔を付けることができるというイメージが、誇らしさに繋がっていると考えられます。
回答者からは「芸能やスポーツなど幅広い分野で活躍しているイメージがあるから」（40代男性／福岡県）、「分野ごとの専門性がしっかりしている。特に法学部や芸術学部はレベルが高く優秀だと思うからです」（60代男性／愛知県）、「圧倒的なネームバリュー。学校ランクを知らない人でも『なんか聞いたことある』と話が進みそうだから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)