横浜赤レンガ倉庫で「おいも万博2025」開催へ！ 200点以上のさつまいもグルメが集結
さつまいもグルメの祭典「横浜おいも万博2025」が、10月17日（金）〜10月20日（月）の期間、神奈川・横浜市にある横浜赤レンガ倉庫 イベント広場で開催される。
【写真】カレーパンやクレープも！ 絶品さつまいもグルメ一覧
■個性豊かなメニューが登場
今回開催される「横浜おいも万博2025」は、全国各地から30店舗以上もの人気店が集結し、イベント広場に200点以上のさつまいもグルメが並ぶ、おいも好きのためのイベント。
会場には、自然の甘さを丁寧に引き出した「芋や 吟二朗」の「最高糖度紅はるか 究極の密やきいも」をはじめ、さつまいもをアレンジした「淡路牛おいもカレーパン」や「みたらし芋モンブラン」など、個性豊かなメニューが登場する。
なお、本イベントは全4部の定員入替制。第1部は10時00分〜11時45分、第2部は12時00分〜13時45分、第3部は14時00分〜15時45分、第4部は16時00分〜17時45分で実施され、各日枚数限定の当日券も販売予定だ。
【写真】カレーパンやクレープも！ 絶品さつまいもグルメ一覧
■個性豊かなメニューが登場
今回開催される「横浜おいも万博2025」は、全国各地から30店舗以上もの人気店が集結し、イベント広場に200点以上のさつまいもグルメが並ぶ、おいも好きのためのイベント。
会場には、自然の甘さを丁寧に引き出した「芋や 吟二朗」の「最高糖度紅はるか 究極の密やきいも」をはじめ、さつまいもをアレンジした「淡路牛おいもカレーパン」や「みたらし芋モンブラン」など、個性豊かなメニューが登場する。
なお、本イベントは全4部の定員入替制。第1部は10時00分〜11時45分、第2部は12時00分〜13時45分、第3部は14時00分〜15時45分、第4部は16時00分〜17時45分で実施され、各日枚数限定の当日券も販売予定だ。