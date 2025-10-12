Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»Ô¤Ç¡Ö¤¨¡©¤Û¤óÅ¸¡×¡¢10·î13Æü¤Þ¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ¡¡Å´¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤½¤Î¤ÀÀµ¼£¤µ¤ó2Ç¯¤Ö¤ê¸ÄÅ¸
¡¡Å´¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·Ý½Ñ²È¤½¤Î¤ÀÀµ¼£¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¡áÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ôºß½»¡á¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¤¨¡©¤Û¤óÅ¸¡×¤òÆ±»ÔÄØ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ã¥¯¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£13Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡¡Æ¸ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤½¤¦¤Êµû¤ä¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¿¿ÌëÃæ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÂ¬¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë·¤¿¦¿Í¤ÎÍÅÀº¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤ÊÁÛÁüÎÏ¤Ç¥¢¥¯¥ê¥ë²è¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¼«¤é»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¸ÀÍÕ¤òÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤ÆºîÉÊ¤ËÅº¤¨¤ë¤Ê¤É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊÅ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤À¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¢¡¼¥È¤Î´ðËÜ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸«¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂª¤¨Êý¤Ï°ã¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é³¨¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ï´ÇÈÄÀ©ºî²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÅ´¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§À©ºî¤ËË×Æ¬¡£Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ï³¹³Ñ¤Ê¤É¤Ë¾þ¤é¤ì¡¢ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£