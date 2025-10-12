Ê¡²¬¡¦µÜ¼ã»Ô¤ÎµÜÅÄÉÂ±¡¤¬10·î19Æü¤Ë¡ÖÆüÍËÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¡×¡¡Ê¿Æü¼õ¿Ç¤¬Æñ¤·¤¤½÷ÀÂÐ¾Ý¡¢ÀèÃå32¿ÍÊç½¸
¡¡Æý¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢µÜÅÄÉÂ±¡¡ÊÊ¡²¬¸©µÜ¼ã»ÔËÜ¾ë¡Ë¤ÏÆüÍËÆü¤Î19Æü¡¢Ê¿Æü¤Î¼õ¿Ç¤¬Æñ¤·¤¤½÷À¤¿¤Á¤ËÆý¤¬¤ó¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¤ÇË»¤·¤¯¤Æ¤â»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¼õ¿Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯10·î¤ÎÂè3ÆüÍËÆü¤Ë¡¢µÙÆü¤Ë¸¡¿Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖJ¡¦M¡¦S¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¡£
¡¡Æ±ÉÂ±¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Î¤¬¤ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤Æý¤¬¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î9¿Í¤Ë1¿Í¤¬Øí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20Âå¸åÈ¾¤«¤é³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢40¡Á60Âå¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»àË´Î¨¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Î»àË´¼Ô¿ô¤Ï1Ëü5763¿Í¤Ë¾å¤ë¡£¤·¤«¤·Áá´ü¤Ë¸«¤Ä¤«¤ì¤ÐÀ¸Â¸Î¨¤Ï90¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¹ñ¤Ï40ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢2Ç¯¤Ë1²ó¤Î¸¡¿Ç¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Ç¯¤ÎÆý¤¬¤ó¸¡ººÎ¨¤Ï47¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£Æ±ÉÂ±¡¤ÎÊü¼ÍÀþµ»»Õ¡¢ÀÐ´Ý¼®Ë¾¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¸¡¿Ç¤ÏÄË¤ß¤â¤Ê¤¯Ã»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤Î¸¡¿Ç¤Ï¸áÁ°8»þÈ¾¡Á¸á¸å0»þÈ¾¡£ÎÁ¶â¤Ï¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Î¤ß¤¬4Àé±ß¡¢Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï7500±ß¡£ÀèÃå32¿Í¡£Æ±ÉÂ±¡¡á0949¡Ê32¡Ë3006¡£
¡¡¡Ê±»À¸ÝÜÇµ¡Ë