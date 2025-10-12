Ê¡²¬¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç¹âÅçÌî½½ÏºË×¸å50Ç¯Å¸¤¬³«Ëë¡¡12·î14Æü¤Þ¤Ç¡¢µ×Î±ÊÆ½Ð¿È¤Î¡Ö¸É¹â¤Î²è²È¡×¤Î½é¸ø³«´Þ¤à170ÅÀÅ¸¼¨
¡¡¡Ö¸É¹â¤Î²è²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¤ÎÍÎ²è²È¡¢¹âÅçÌî½½Ïº¡Ê¤¿¤«¤·¤Þ¤ä¤¸¤å¤¦¤í¤¦¡Ë¤ÎË×¸å50Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤¬11Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±´Û¤Î´ë²è¤ò´ð¤ËÅìµþ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ6¥«½ê¤ò½ä²ó¤¹¤ëÂç²ó¸ÜÅ¸¤Ç¡¢¶å½£¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î²ñ¾ì¡£½é¸ø³«ºîÉÊ¤ò´Þ¤àÌó170ÅÀ¤«¤é¡¢Ìî½½Ïº¤Î¿·¤¿¤ÊÁ´ËÆ¤òÌ¥¤»¤ë¡£
¡¡ÆÃÄê¤ÎÈþ½ÑÃÄÂÎ¤ËÂ°¤µ¤ºÆÈ³Ø¤Ç³¨¤òÄÉµá¤·¤¿Ìî½½Ïº¤ÏÀ¸Á°¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë×¸å11Ç¯¤Î1986Ç¯¤ËÆ±´Û¤¬½é¤á¤Æ²ó¸ÜÅ¸¤ò³«ºÅ¡£°Ê¸åÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤Î¼Ì¼ÂÅª¤ÊÉ®Ã×¤Ë¤Ï¸½ºß¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡6¾Ï¤Ç¹½À®¤¹¤ëº£Å¸¤Ï¡ÖÏ¹¿¤¡Ê¤í¤¦¤½¤¯¡Ë¡×¤ä¡Ö¤«¤é¤¹¤¦¤ê¡×¤Ê¤ÉÂåÉ½ºî¤òÄÌ¤·¤ÆÌî½½ÏºÁü¤ò¼¨¤¹¤Û¤«¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÄÇ¯´ü¤äÂÚ²¤´ü¤Ë¤âÃåÌÜ¡£Æ±»þÂå¤òÀ¸¤¤¿ÃÞ¸å¤Î²è²È¡¢ÀÄÌÚÈË¤äºäËÜÈËÆóÏº¤é¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃµ¤ë¡£±ÀÀç³Ù¤ÈÍÌÀ³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¥³¥¹¥â¥¹¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿ÌýºÌ¡Ö½©¤Î²Ö¡¹¡×¤ÏÍ§¿Í¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿Âçºî¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤Ç¤Ê¤¤°ìÌÌ¤âÅÁ¤¨¤ë¡£ÂçÅáÀöÄ®¤«¤éË¬¤ì¤¿Ê¿ÅÄÄ¾Èþ¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¼Ì¼ÂÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£12·î14Æü¤Þ¤Ç¡£°ìÈÌ1600±ß¡¢¹âÂçÀ¸1000±ß¡¢¾®ÃæÀ¸600±ß¡£
¡¡¡ÊÀî¸ý°Â»Ò¡Ë