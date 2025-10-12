¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤Ï10Æü¡¢¼ã¾¾¶è¤ÎÌ±´Ö»ö¶È½ê¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê20¡Ë¤¬ÆÇ¥°¥â¤Î¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤Ëº¸¼ê¤Î¹Ã¤ò¤«¤Þ¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃËÀ­¤¬»ö¶È½êÉßÃÏÆâ¤ÇÁð´¢¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º¸¼ê¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¡£»ÔÊÝ·ò½ê¤¬10Æü¸á¸å¤Ë¸½ÃÏ¤òÄ´ºº¤·¡¢Æ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Î¿åÆ»¥á¡¼¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç¿·¤¿¤Ë2É¤¤òÈ¯¸«¡¢¶î½ü¤·¤¿¡£»ÔÆâ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤Ï¡¢µ¿¤¤¤ò´Þ¤á¤Æ4·ïÌÜ¡£