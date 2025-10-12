ÃÞ¸åÀîÎ®°è¤ÎÁõ¾þ¸ÅÊ¯¤ò10·î13Æü¤ËÆ±»þ¸ø³«¡¡ÉáÃÊÈó¸ø³«¤ÎÀÐ¼¼¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ
¡¡Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤ä¤¦¤¤Ï»Ô¤Ê¤ÉÃÞ¸åÀîÎ®°è¤ÎÁõ¾þ¸ÅÊ¯¤¬13Æü¡¢Æ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÏÈó¸ø³«¤ÎÀÐ¼¼¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢¥¬¥¤¥É¤Î²òÀâ¤Ç¸ÅÊ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Áõ¾þ¸ÅÊ¯¤È¤Ï¸ÅÊ¯¤ÎÀÐ¼¼ÆâÉô¤ËÀþ¤ò¹ï¤ó¤À¤ê¡¢Ê¸ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¸ÅÊ¯¡£¶å½£¤ÎËÌ¡¦ÃæÉô¤ËÂ¿¤¯Ê¬ÉÛ¤·¡¢¤½¤ÎÊ¸ÍÍ¤ÏÅö»þ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀº¿ÀÀ¤³¦¤äÃÏ°è´Ö¤Î¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤òÉ½¤¹¤È¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢±×À¸ÅÄ¡Ê¤Þ¤¹¤ª¤À¡Ë¸ÅÊ¯A·²12¹æÊ¯¡Êµ×Î±ÊÆ»ÔÅÄ¼ç´ÝÄ®±×À¸ÅÄ¡Ë¢¦²ÖÎ©»³·ê´Ñ²»¸ÅÊ¯¡Ê¾®·´»Ô´³³ã¡Ë¢¦Æü²¬¸ÅÊ¯¡Ê¤¦¤¤Ï»ÔµÈ°æÄ®¼ãµÜ¡Ë¤Ê¤É6´ð¤ò¸ø³«¡£ÀÐ¼¼Æâ¤Ë¤ÏÆ±¿´±ß¤äÁ¥¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×Î±ÊÆ»ÔÊ¸²½ºâÊÝ¸î²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áõ¾þ¸ÅÊ¯¤Ï¼¾µ¤¤ä¼¼²¹¤ÎÊÑ²½¤Ç¥«¥Ó¤ä¿§¤¢¤»¤Ê¤ÉÎô²½¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÐ¼¼¤òÊÄ¤¸¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½ºâ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÇ¯¤Ë1ÅÙ¡¢Æ±»þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¸ÍÍ¤Î¶¦ÄÌÀ¤äÁõ¾þµ»Ë¡¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þ¡£Æ±²Ý¡á0942¡Ê30¡Ë9225¡£
¡¡¡Ê¿ùÌîÇ¡³¤¡Ë