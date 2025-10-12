東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が11日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」に出演。“クイズ王”が頭を悩ませる難問を告白した。

この日は、慶大出身のふかわりょう、早大出身の友田オレとともに高学歴芸能人として登場。かまいたち・濱家隆一からは、私学出身の2人に対して「オレ、東大やねん、みたいな」マウントを心の中で取っているかと問われ、「めっそうもない。そんなこと思ってません」と否定した。

だが伊沢は「ちょっと…でも、早稲田、慶応の人から“東大ですよね？”って言われると、緊張は走りますね」と吐露した。

「どう謙遜したら良いのか。何を言っても、ちょっと嫌味になりますよね。“国立なんで学費安いんで”とか言っても嫌味になるし…答えムズいんですよねえ」と説明し、「伊沢君がいまだに答え見つかってない問題があんねやな」とツッコむ濱家に、「ガチの超難問です」と返して笑わせた。

ふかわからは「芸能界にいらっしゃる東大卒の方は、たいてい人格に難がある」と偏見をぶつけられ、「いやいや、そんなことないですよ」と苦笑いした。

「突出した才能があるから、やっぱり人格に欠落したところが…」との指摘に、濱家は「伊沢君なんか人格者っぽいですよ」とフォロー。伊沢も「僕だいぶ人格者売りですよ」とアピールしたが、「いや、わたくしはまだ疑ってます。きっと何かある」と変わらぬふかわの疑いの目に、「きょう、ちょっと分かり合いたいです」と呼びかけていた。