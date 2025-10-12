ÍèÇ¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ÎºäËÜÅßÈþ¡¢Âçºå¤Ç¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÍÎÁõ¡õÏÂÁõ¡¡°ìÏ©¿¿µ±¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤â
¡¡²Î¼ê¡¦ºäËÜÅßÈþ¤¬10Æü¡¢Âçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡ØºäËÜÅßÈþÆÃÊÌ¸ø±é¡Ù¡Ê10·î31ÆüÀé°¬³Ú¡Ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¤¡¢Âè°ìÉô¤Ï¿·ºî½ñ²¼¤í¤·¤Î¼Çµï¡¢ÂèÆóÉô¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ØºäËÜÅßÈþÆÃÊÌ¸ø±é¡Ù¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡ºäËÜÅßÈþ¡õ°ìÏ©¿¿µ±¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È»Ñ¤â
¡¡Âè°ìÉô¡ØÊÛÅ·¤ª½ÕÁûÆ°µ¡Ù¡Êºî¡¦ã·Æ£²íÊ¸¡¢±é½Ð¡¦µÜÅÄ·Ä»Ò¡Ë¤Ï¡¢¶áÂå²½¤¹¤ëÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤³¤Ï¡ÖÊÛÅ·¤ÎÅÎ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¡£´¤ÈÇ²°¤Î¤ª½Õ¡ÊºäËÜ¡Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÈþ½ÑÉÊ¶¥Çä¤òÄÌ¤¸¡¢»þ¤Ë¤Ïº¾µ½¤Þ¤¬¤¤¤Î¾¦¤¤¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢ÉÏÌ±³¹¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶¥Çä¤ÎºÇÃæ¡¢À¯ÉÜ¹â´±¤¿¤Á¤Îµ¿ÏÇ¤òÃÎ¤ê¡¢´¤ÈÇ²°¤ÎÀÄÇ¯¡¦¿¥Éô¡ÊÃÝÆâÕò¿Í¡Ë¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç²½¤±¤³¤ß¼èºà¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÀøÆþÀè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢²ÚÂ²¤Î°ì¥ÎÀ¥À¶¸²¡ÊÃæÂ¼Çß¿ý¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¤Î²Æ»Ò¡Ê°ìÏ©¿¿µ±¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÊÛÅ·¤ÎÅÎ¡×¤Ç¤È¤â¤ËÍ·¤ó¤ÀÍÄÆëÀ÷¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¸ß¤¤¤Î´ë¤ß¤ÎÃæ¤ÇºÆ²ñ¤·¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉâ¤½Ð¤ë¡ÖËëÉÜ¤Î·³ÍÑ¶â»°ÀéÎ¾¡×¤Î±½¡£»°ÀéÎ¾¤òÁÀ¤¦²ø¤·¤²¤ÊËÇ°×¾¦¤Î½ÅÉÙ¡ÊÁêÅç°ìÇ·¡Ë¤ÈÀ¯ÉÜ¹â´±¤Î¶¶¸ý¡Êº´¸Í°æ¤±¤óÂÀ¡Ë¡£ÌÕÌÜ¤ÎÌ¼¡¦¥ß¥í¥¯¡ÊÌ´ºé¤Í¤Í¡Ë¤¬²Î¤¦»ì¤ÎÈëÌ©¤È¿¥ÉôÀÄÇ¯¤È¤ÎÎøÏ©¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£
¡¡ÂèÆóÉô¤Ï¡ØºäËÜÅßÈþ Premium Stage 2025¡ÁåºÍåÀ±¤¿¤Á¤Î¤¦¤¿¡Á¡Ù¡£ºäËÜ¤Î¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¡Ö¤¢¤Ð¤ìÂÀ¸Ý¡×¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖÏ²²Öº²¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃæÂ¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¢ÁêÅç¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«±éÁÕ¤ÇºäËÜ¤¬²Î¤¦»ê¹â¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ºäËÜ¡¦°ìÏ©¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ä°ìÏ©¡¦Ì´ºé¡¦ÃÝÆâ¤Ë¤è¤ë¼î¶Ì¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¡Ö½éÆü¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¡¢¤ª¼Çµï¤È²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤ò¥É¥¥É¥¡¦¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤òÎÏ¤Ë¡¢31Æü¤ÎÀé°¬³Ú¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÓÃæ¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤¿±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼5Ç¯ÌÜ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ð¤Î¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç½é¤á¤ÆºÂÄ¹¸ø±é¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æ·îÆü¤¬Î®¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Àº°ìÇÕ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ØºäËÜÅßÈþÆÃÊÌ¸ø±é¡Ù¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡ºäËÜÅßÈþ¡õ°ìÏ©¿¿µ±¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È»Ñ¤â
¡¡Âè°ìÉô¡ØÊÛÅ·¤ª½ÕÁûÆ°µ¡Ù¡Êºî¡¦ã·Æ£²íÊ¸¡¢±é½Ð¡¦µÜÅÄ·Ä»Ò¡Ë¤Ï¡¢¶áÂå²½¤¹¤ëÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤³¤Ï¡ÖÊÛÅ·¤ÎÅÎ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¡£´¤ÈÇ²°¤Î¤ª½Õ¡ÊºäËÜ¡Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÈþ½ÑÉÊ¶¥Çä¤òÄÌ¤¸¡¢»þ¤Ë¤Ïº¾µ½¤Þ¤¬¤¤¤Î¾¦¤¤¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢ÉÏÌ±³¹¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶¥Çä¤ÎºÇÃæ¡¢À¯ÉÜ¹â´±¤¿¤Á¤Îµ¿ÏÇ¤òÃÎ¤ê¡¢´¤ÈÇ²°¤ÎÀÄÇ¯¡¦¿¥Éô¡ÊÃÝÆâÕò¿Í¡Ë¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç²½¤±¤³¤ß¼èºà¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÀøÆþÀè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢²ÚÂ²¤Î°ì¥ÎÀ¥À¶¸²¡ÊÃæÂ¼Çß¿ý¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¤Î²Æ»Ò¡Ê°ìÏ©¿¿µ±¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÊÛÅ·¤ÎÅÎ¡×¤Ç¤È¤â¤ËÍ·¤ó¤ÀÍÄÆëÀ÷¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¸ß¤¤¤Î´ë¤ß¤ÎÃæ¤ÇºÆ²ñ¤·¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉâ¤½Ð¤ë¡ÖËëÉÜ¤Î·³ÍÑ¶â»°ÀéÎ¾¡×¤Î±½¡£»°ÀéÎ¾¤òÁÀ¤¦²ø¤·¤²¤ÊËÇ°×¾¦¤Î½ÅÉÙ¡ÊÁêÅç°ìÇ·¡Ë¤ÈÀ¯ÉÜ¹â´±¤Î¶¶¸ý¡Êº´¸Í°æ¤±¤óÂÀ¡Ë¡£ÌÕÌÜ¤ÎÌ¼¡¦¥ß¥í¥¯¡ÊÌ´ºé¤Í¤Í¡Ë¤¬²Î¤¦»ì¤ÎÈëÌ©¤È¿¥ÉôÀÄÇ¯¤È¤ÎÎøÏ©¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¡Ö½éÆü¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¡¢¤ª¼Çµï¤È²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤ò¥É¥¥É¥¡¦¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤òÎÏ¤Ë¡¢31Æü¤ÎÀé°¬³Ú¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÓÃæ¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤¿±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼5Ç¯ÌÜ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ð¤Î¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç½é¤á¤ÆºÂÄ¹¸ø±é¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æ·îÆü¤¬Î®¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Àº°ìÇÕ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£