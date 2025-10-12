◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ブルワーズの最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）を誇る“怪物新人右腕”のＪ・ミジオロウスキー投手が２回から２番手で登板し、４回３安打１失点で降板した。この日の最速は１０１・４マイル（約１６３・２キロ）だった。

この試合の勝者が、１３日（同１４日）に初戦を迎えるドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズに進出できる大一番。初回にコントレラスの先制ソロで幸先よく得点を奪ったが、ミジオロウスキーは２回先頭の４番・鈴木誠也外野手に最速となる１０１・４マイル（約１６３・２キロ）の直球を右翼席に運ばれ、痛恨の同点ソロ。すぐさま追いつかれた。

４回には再び先頭で鈴木誠也を迎えると、本塁打にされた直球は投げずにスライダー中心に変化球のみで右飛に打ち取った。この回は初めて３者凡退に抑えた。

６日（同７日）の第２戦で３回からリリーフ登板。ポストシーズン初マウンドで３イニングを１安打無失点４Ｋと好投し、初勝利を挙げた。この試合では５７球のうち１２球が１０２マイル（約１６４・２キロ）を超えて、球速の公式計測が開始された０８年以降では１試合最多の記録だった。

チームは１―１で迎えた４回にＡ・ボーン内野手が左翼ソロを放ち、勝ち越しに成功した。