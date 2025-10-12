メッシ→アグエロ擁した連覇以来のアルゼンチン4強! メキシコは注目の16歳FW不発、後半AT2人退場で無念の終幕
[10.11 U-20W杯準々決勝 メキシコ 0-2 アルゼンチン]
U-20ワールドカップは11日、準々決勝を行い、アルゼンチンがメキシコを2-0で破った。FWリオネル・メッシらを擁した2005年大会、FWセルヒオ・アグエロらを擁した07年大会の連覇以来となる18年ぶりの4強入り。自身も1997年に大会を制した経験を持つディエゴ・プラセンタ氏が快挙に導いた。
ラウンド16でナイジェリアを4-0で下したアルゼンチンと、開催国チリを4-1で破ったメキシコとの準々決勝。アルゼンチンはこれまでの4試合中3試合で前半10分以内に先制点を奪っていたなか、またしても早々に試合を動かした。
前半9分、メキシコに負傷者が出ていたタイミングで左サイドを攻め込んだアルゼンチンはMFジャンルカ・プレスティアンニ(ベンフィカ)がドリブルで持ち上がると、斜めのパスに中盤のMFバレンティノ・アクーニャ(ニューウェルス・オールドボーイズ)が反応。左足シュートはGKエマニュエル・オチョア(クルスアスル)に阻まれたが、跳ね返りをMFマヘル・カリーソ(ベレス・サルスフィールド)が沈めた。
カリーソはラウンド16のナイジェリア戦でも2ゴールを決めており、これで決勝トーナメントに入って2戦連発の合計3発。本来はセンターFWでもプレーできるが、エースのFWアレホ・サルコ(レバークーゼン)が中央に君臨して最多4ゴールを挙げているなか、サイドに回っている19歳がまたも結果を出した。
その後もアルゼンチンの猛攻が続いたが、そこはメキシコ守護神のE・オチョアが立て続けにファインセーブ。ただメキシコはボールを握り続けるものの、早々にウイングバックのMFアレクセイ・ドミンゲス(パチューカ)が負傷交代した影響は大きく、またアルゼンチンがメキシコ対策の5バックで臨んできたこともあり、なかなか良い形での攻撃を繰り出せない。
すると後半11分、アルゼンチンは後半から投入されたDFフアン・ビジャルバ(ヒムナシア・ラ・プラタ)がインサイドの密集地をドリブルで持ち上がると、相手DFの股を抜くスルーパスに同じく後半投入のMFマテオ・シルベッティ(インテル・マイアミ)が反応。爆発的なスピードで最終ラインを突破し、最後はGKとの1対1を沈めて2-0とした。
その後はメキシコがいっそうボールを握り続け、今大会3ゴール2アシストの16歳FWヒルベルト・モラ(ティフアナ)にボールを集めるも、アルゼンチンの強力な守備陣に阻まれて仕事はできず。またメキシコは終了間際にディフェンスリーダーのDFディエゴ・オチョア(フアレス)が2枚目のイエローカード、エースのFWタヒエル・ヒメネス(サントスFC)が乱暴な行為でそれぞれ退場し、後味の悪いタイムアップとなった。
アルゼンチンは15日の準決勝で同じ南米のコロンビアと対戦する。
