¡Ú°ìÂÎ¤Ê¤¼¡ÛËÊ¿Àî²ÏÀîÉß¤Ë¼Ö¤¬Íî²¼ ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬ÉÂ±¡ÈÂÁ÷ »¥ËÚ»Ô
2025Ç¯10·î12Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî5¾òÅì4ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎËÊ¿Àî¤Î²ÏÀîÉß¤Ë¼Ö¤¬Å¾Íî¤¹¤ëÃ±ÆÈ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¸áÁ°1»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¼ÖÎ¾¤ÎÃ±ÆÈ»ö¸Î¡£²ÏÀîÉß¤Î³¬ÃÊÉôÊ¬¤«¤é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥íー¥É¤Þ¤Ç¼Ö¤¬Íî¤Á¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿40ÂåÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤Ï²£Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃËÉ¸½Ãå»þ¡¢ÃËÀ¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¼Ö¤«¤é¤Ç¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£