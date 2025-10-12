STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

2025Ç¯10·î12Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî5¾òÅì4ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎË­Ê¿Àî¤Î²ÏÀîÉß¤Ë¼Ö¤¬Å¾Íî¤¹¤ëÃ±ÆÈ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

12Æü¸áÁ°1»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¼ÖÎ¾¤ÎÃ±ÆÈ»ö¸Î¡£²ÏÀîÉß¤Î³¬ÃÊÉôÊ¬¤«¤é¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥íー¥É¤Þ¤Ç¼Ö¤¬Íî¤Á¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿40ÂåÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¼Ö¤Ï²£Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃËÉ¸½Ãå»þ¡¢ÃËÀ­¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¼Ö¤«¤é¤Ç¤Æ¤­¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£