敵地ブルワーズ戦

米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手は11日（日本時間12日）、敵地でブルワーズとの地区シリーズ第5戦に「4番・右翼」で先発出場。2回の第1打席で同点ソロを放った。ポストシーズン（PS）での打撃に、敵地ラジオ局にも戦慄が走った。

初回に1点を先制されて迎えた2回無死走者なしの場面。鈴木は2番手の剛腕右腕ミジオロウスキーと対戦した。

低めへの101.4マイル（約163.1キロ）のフォーシームを逆方向へ強振。右中間への同点ソロとなり、一塁ベースを回った鈴木は雄叫びをあげながらド派手なガッツポーズを披露した。

パドレスとのワイルドカードシリーズを含め、PS3本目の本塁打。PSでの7安打中、実に6本が長打となっている。

ブルワーズの地元、米ウィスコンシン州ラジオ局「WTMJ」の実況席にも戦慄が走る。実況は「右中間へ！ こいつはトラブルだ。入った。カブスのブルペンへのソロで同点に。スズキがこのポストシーズンでやっていることは長打を打つことばかりだ。このポストシーズンで3本目のホームラン、この地区シリーズで2本目のホームラン」と伝えた。

勝ったチームがドジャースが待つナ・リーグ優勝決定シリーズへ進出する第5戦。負けたら敗退という大一番で、会心の一発となった。



（THE ANSWER編集部）