フィリーズとの地区シリーズ3勝1敗

米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。大谷翔平投手がボールが直撃した女性カメラマンを気遣う場面も。インスタグラムで秘話が明かされた。

地区シリーズ4試合ではわずか1安打で打率.056に終わった大谷だが、心温まるワンシーンを生んでいた。

球団カメラマンを務めるキャリー・ジョルダーノさんは日本時間12日、自身のインスタグラムを更新。「この写真は、ボールが腕に当たった数秒後に撮影されたもの」として公開した1枚には、ジョルダーノさんに声をかける大谷の姿があった。

「ショウヘイは心配してくれて本当に優しかった。この瞬間を収めてくれた友人の（球団カメラマンを務める）ケイティ・チンに感謝するわ」としたジョルダーノさんは、「幸いなことに、今回は怪我をすることはなかった。試合中、誰かが見守ってくれているように感じたの」とつづった。

ブルワーズ─カブスの勝者と激突するリーグ優勝決定シリーズは13日（日本時間14日）に開幕。大谷の豪快な復活弾に期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）